Roma-Atalanta in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (15.00)

NOTE: Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016/17. Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, calcio d'inizio previsto per le 15.00.

Buongiorno a tutti! Io sono Stefano Fontana e vi do il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Serie A su VAVEL Italia! Stagione 2016/17, trentaduesima giornata, si gioca a ridosso di Pasqua: turno interamente programmato di sabato. Allo Stadio Olimpico, ore 15.00, andrà in scena Roma-Atalanta, match ad altissima quota: i giallorossi lottano per tenere il passo della Juventus capolista e avanti di 6 punti, mentre i bergamaschi vogliono rendere onore alla grandissima stagione terminando in zona Europa League. L'arbitro sarà Piero Giacomelli della sezione AIA di Trieste.

Panoramica dello Stadio Olimpico. | Fonte: twitter.com/forzaroma

Il momento delle due squadre

Roma che scenderà in campo all'indomani delle importanti dichiarazioni del suo allenatore, Luciano Spalletti, che dopo aver ribadito il suo addio in caso di mancato scudetto, ha suggerito alla società di rinnovare il contratto di Daniele De Rossi, per evitare una replica del "caso Pirlo" del Milan. In campo, comunque, i capitolini sono reduci da sei vittorie consecutive: quelle contro Lione (2-1) e Lazio (3-2), tuttavia, non sono bastate per ribaltare le sconfitte dell'andata, sancendo la doppia eliminazione da Europa League e Coppa Italia.

I giallorossi sono quindi impegnati solo in campionato, dove la Juventus sta letteralmente volando. I 77 punti bianconeri però non sono irraggiungibili, contando che la Roma, seconda, viaggia a 71 in attesa di affrontare altre sette giornate e soprattutto lo scontro diretto dello Stadio Olimpico alla trentaseiesima. Insomma, l'impresa da compiere è delle migliori, ma i giochi non sono ancora chiusi: è importante, per questo, dare continuità alle vittorie con Palermo, Sassuolo, Empoli e Bologna in attesa del derby di domenica prossima.

Un sorridente Luciano Spalletti prima della conferenza stampa. | Fonte: twitter.com/OfficialASRoma

L'Atalanta, invece, viaggia oramai da mesi sulle ali dell'entusiasmo: i nerazzurri occupano il quinto posto in classifica a quota 59, solamente un punto dietro la Lazio, ed è in piena corsa per un posto nella prossima Europa League. Gasperini, alla guida di una squadra giovane e piena di talento, non vuole cali di tensione per portare alla meta una stagione davvero da sogno; il tecnico ex-Inter si è anche reso protagonista di un episodio che ha sollevato molti commenti, annullando la conferenza stampa a Zingonia a causa della presenza di un giornalista locale "sgradito".

Negli ultimi tempi, l'Atalanta ha viaggiato un po' sulle montagne russe, nonostante continui a mettere punti importanti nel tabellino: poco più di un mese fa, la Dea cadeva a San Siro contro l'Inter per 7-1 dopo una serie di sette risultati utili consecutivi. Da lì, però, supportata anche da un grande atteggiamento dei tifosi, la formazione bergamasca è tornata alla carica: 3-0 al Pescara e 0-5 col Genoa, con Gomez autore di cinque gol in due partite. Assieme al pareggio interno col Sassuolo (1-1), un tris di partite che ha permesso di domare la concorrenza di Milan, Inter e Fiorentina.

Cenno di intesa di Bryan Cristante dopo la rete del pareggio contro il Sassuolo. | Fonte: twitter.com/Atalanta_BC

Le ultime dal campo

Problemi per Daniele De Rossi nella Roma: in settimana, Capitan Futuro ha subito una distorsione alla caviglia che probabilmente lo terrà in panchina quantomeno dal primo minuto. Paredes è pronto a prendere posto in regia accanto a Strootman nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti. Qualche problema anche per Emerson Palmieri, fermato dalla tendinite e neanche convocato.

In difesa, quindi, sicuri del posto da centrali Fazio e Manolas, mentre sulle fasce è doppio ballotaggio: tra Rudiger e Bruno Peres, col tedesco favorito, a destra, mentre a sinistra potrebbe partire Mario Rui piuttosto che Juan Jesus. Davanti, poi, possibile turno da riserva per Diego Perotti: El Shaarawy ha ben impressionato dopo lo stage in nazionale con Ventura e dovrebbe completare la trequarti con Radja Nainggolan e Mohamed Salah dietro ad Edin Dzeko.

Gian Piero Gasperini deve invece fare i conti con la peggiore delle assenze: il capitano, bomber e stella assoluta della sua Atalanta, Alejandro Gomez, ha raggiunto il limite di ammonizioni e salta il turno per squalifica. Indisponibile anche Spinazzola per noie muscolari.

Chi invece stringerà i denti è Andrea Conti, che nonostante le non perfette condizioni della sua coscia dovrebbe prendere posto sulla destra come ha sempre fatto in una stagione da vera rivelazione del nostro campionato. Dall'altra parte, ballotaggio tra Konko e Hateboer, mentre è confermato in blocco il trio di centrocampo Kessiè-Freuler-Kurtic. A completare il 3-5-2 della Dea sarà Petagna, destinato a fare coppia con uno tra D'Alessandro e Mounier. Dietro, invece, ha recuperato dai suoi problemi anche Caldara, pronto a comandare la difesa assieme ad Andrea Masiello e Rafael Toloi.

Uno scatto dalla gara d'andata. | Fonte: twitter.com/OfficialASRoma_Brasil

Le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio, Mario Rui; Paredes, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Spalletti

Atalanta (3-5-2): Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Conti, Freuler, Kessie, Kurtic, Konko; D'Alessandro, Petagna. All. Gasperini

I precedenti

Digiuno durato quasi quattro anni quello dell'Atalanta, che ha dovuto chinare la testa contro la Roma per sette volte tra campionato e Coppa Italia tra inizio 2012 e fine 2015. Cinque vittorie giallorosse e due pareggi il conto, ribaltato nelle ultime due stagioni: su tre sfide, due sono andate ai bergamaschi ed una è finita in parità. Era il 17 aprile 2016 e l'Atleti Azzurri d'Italia fu teatro di un pirotecnico 3-3 firmato da Digne e Nainggolan, poi rimontati da D'Alessandro e dalla doppietta di Borriello prima del sigillo finale di Totti. In questa stagione, all'andata, sempre in quel di Bergamo, il copione fu simile: vantaggio ospite con rigore di Perotti a fine primo tempo, pareggio di Caldara dopo l'ora di gioco e gol vittoria di Kessie, sempre dal dischetto, al novantesimo.