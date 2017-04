Roma, verso il Pescara con novità dalla panchina

eurosport.it

Tutti, o quasi, i dubbi di Spalletti sono stati fugati. La Roma arriva pronta al posticipo serale contro il Pescara, di scena in terra abruzzese lunedì sera.

Dopo i buoni risultati con il 3-4-2-1, da qualche partita il tecnico di Certaldo è tornato a schierare la sua Roma con il 4-2-3-1 che tanto bene ha fatto durante il suo ritorno nella passata stagione. Pertanto, i giallorossi troveranno Szczesny ancora tra i pali nonostante qualche rumor che vorrebbe Alisson titolare sino a fine campionato, pensiero dettato dal fatto che l’estremo difensore polacco lascerà sicuramente Trigoria per fine prestito. Tornando alla formazione, in difesa confermata la coppia centrale composta da Manolas e Fazio, con le fasce che dovrebbero essere presidiate a destra da Bruno Peres e, a sinistra, da Mario Rui. Infatti, quest’ultimo dovrebbe sostituire Emerson Palmieri, alle prese con il recupero dalla tendinite ma sulla buona strada per tornare a disposizione, magari dalla panchina. Spalletti potrebbe decidere di non rischiarlo, così come Rüdiger, atteso in gruppo domani dopo due giorni passati a effettuare lavoro specifico e per questo non certo di un posto nell’11 titolare.

A centrocampo, spazio al duo De Rossi-Strootman mentre l’attacco sarà affidato a bomber Dzeko, che godrà alle sue spalle del trio Salah-Nainggolan-El Shaarawy, con il Faraone in vantaggio nell’ormai consueto ballottaggio con Perotti, con quest'ultimo favorito sull'italiano.

Sul fronte esterno, invece, mentre anche Monchi conferma le voci sul suo sicuro approdo come nuovo DS ("se tutto va come deve andare sarò il direttore sportivo"), nuove idee per la panchina se Spalletti lascerà Trigoria (cosa ancora non ufficiale). Dopo il parziale no di Emery (confermato più che altro proprio dal DS ex Siviglia, sempre in intervista), ecco Blanc. Secondo La gazzetta dello sport, il francese conosce bene la Serie A e avrebbe piacere ad entrare in questo campionato con la squadra giallorossa.