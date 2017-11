Di Francesco: "Schick torna fra i convocati. Possiamo fare meglio"

twitter.com

La Roma vuole dimenticare da subito una sconfitta onesta come quella contro l'Atletico Madrid in Champions League. In Europa niente è compromesso e basterà battere il Qarabag per andare avanti in un girone che alla vigilia sembrava proibitivo. Ci sarà però tempo per pensarci perché adesso è il momento di mettere testa ed energie sulla sfida contro il nuovo Genoa di Ballardini.

In conferenza stampa, Di Francesco parte da un gradito tra i convocati: "Schick a che punto è? Sarà convocato, s'è allenato con continuità in questi ultimi due giorni senza avere fastidi. Oggi non posso dire nulla sul suo minutaggio, sicuramente non sarà titolare. Sarà a disposizione e di questo ne siamo veramente contenti. Tornando a Schick, può essere utilizzato in quella posizione. È dove ho cambiato di più e dove ho tante alternative, a sinistra avendo anche El Shaarawy e Perotti abbiamo creato qualcosa in più, nella continuità e nella qualità. Proveremo anche a migliorare sulla destra. Quale sarà la soluzione, però, non so dirlo". Dzeko invece resta una certezza: "Lui cerca di giocare per zone centrale, mettendosi a disposizione per i compagni. Ne sono contento, nell'ultima gara non è stato brillantissimo ma tornerà al gol. A un attaccante, non fare gol, pesa un pochino. Lo so. Ma continuando così, mettendosi a disposizione degli altri, la rete arriva in maniera naturale. Crisi del gol? Sono tranquillo, giocherà dall'inizio".

Si torna a riflettere sulla sconfitta del Wanda Metropolitano: "Ci sono anche gli avversari, che hanno una certa forza. Nel finale di partita contro l'Atletico, loro volevano questa vittoria a tutti i costi, noi ci siamo allungati e siamo stati meno determinati, a differenza del primo tempo. Da parte nostra c'è stata anche determinazione, il desiderio di portare a casa un risultato positivo. Per il resto, siamo cresciuti sotto tanti punti di vista ma non mi accontento, possiamo fare ancora meglio". Ultimo argomento Strootman: "Se vediamo i dati fisici, contro la Lazio ha corso più di tutti. Eravamo abituati a vederlo con più gol e assist, lo ritroveremo. Giocherà dall'inizio. Mi auguro che possa ritrovare il gol e le giocate importanti per ritrovare forza mentale, lui si allena sempre ad altissimo livello. Sono elementi che stanno facendo fare il salto di qualità alla squadra per il modo di giocare le partite e allenarsi, l'allenamento farà fare il salto di qualità".