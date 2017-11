twitter.com

Genoa e Roma sono pronte a scendere in campo a Marassi per una partita importante per entrambe le squadre. Ballardini confida anche nell'aiuto dei tifosi e dell'ambiente per cercare di fermare la squadra di Di Francesco, reduce da un ottimo momento di forma in campionato. Il k.o. in Champions contro l'Atletico Madrid non ha cambiato di molto le chance giallorosse di passaggio agli ottavi. Ecco le formazioni ufficiali per la gara di Marassi fra rossoblu e giallorossi.

Formazioni ufficiali