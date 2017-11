Roma - Di Francesco: "Peccato per il risultato, De Rossi sa di aver sbagliato"

La Roma impatta a Genova, mancando una vittoria che avrebbe spinto i giallorossi di Di Francesco verso le posizioni nobilissime della classifica, in attesa di Lazio e Juventus. Episodio decisivo per il pari, l'espulsione di De Rossi, che ha di fatto consentito al grifone di pareggiare. Intervistato poco dopo la sfida, il tecnico giallorosso ha parlato proprio dell'episodio: "Daniele sa di aver sbagliato - ha sottolineato ai microfoni di Premium Sport - sa di aver sbagliato, con questi strumenti attuali non si scappa. L'arbitraggio non mi è piaciuto dal punto di vista dei cartellini, noi abbiamo il 70% del possesso palla ma il Genoa solo un ammonito. La gestione non mi è piaciuta, ma non ha condizionato il risultato, però anche in dieci abbiamo cercato di vincere".

Tra le note positive, sicuramente Stephan El Shaarawy, praticamente rinato sotto la gestione-Di Francesco: "Stephan è cresciuto molto, oggi era meno brillante ma poi quando è andato a sinistra ha segnato. Sono contento per lui, peccato lasciar per strada questi due punti. A Genova non è mai facile vincere. Non siamo stati presuntuosi a Madrid, dobbiamo solo essere consapevoli di chi siamo e non perdere la testa. Non ho mai detto che siamo stati presuntuosi. Oggi abbiamo pagato profumatamente l'ingenuità, dopo il vantaggio abbiamo tenuto il pallino del gioco, peccato perché da un angolo è accaduto quel che è accaduto, ci siamo segnati da soli".

Ancora, sulla sfida: "Abbiamo pagato caro l'ingenuità e questo ci ha un po' complicata la vita, abbiamo avuto due occasioni per vincerla. È un peccato perché non dobbiamo farci del male da soli, questa battuta d'arresto per me equivale a due punti persi. De Rossi sa che ha sbagliato, si assumerà le sue responsabilità, alla fine ne usciamo tutti sconfitti. Dovremo lavorare insieme affinché ciò non riaccada, se andiamo dietro agli avversari negli atteggiamenti accadono queste cose. Dzeko? Ha creato qualche situazione pericolosa, io sono sereno perché conta per me la prestazione di squadra, lui ha le capacità di segnare e ritornerà al gol".