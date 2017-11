La Roma ospita la SPAL, Di Francesco in conferenza: "Non si può più sbagliare"

https://twitter.com/OfficialASRoma

Eusebio Di Francesco ha appena concluso la conferenza stampa in vista del match di domani contro la Spal. Andiamo a sentire le sue parole!

Domani la Roma ospiterà la squadra di Semplici: "Che non si può più sbagliare, né negli atteggiamenti né nel preparare le partite perché davanti vanno forte. Bisogna rispettare la Spal, che viene a giocarsela. Davanti ha giocatori esperti come Borriello e Floccari, se entriamo in campo con la mentalità sbagliata ci possono fare male"

Sulla vicenda De Rossi: "De Rossi ha sbagliato, con me è la prima volta che accade. Come un figlio le persone in un momento di difficoltà vanno aiutate. C’è un regolamento interno con la società che rimane interno, ma ci saranno provvedimenti. Lui è un vero romanista, ha bisogno di sentire la gente accanto in un momento di difficoltà."

Di Francesco ha parlato poi dei singoli giocatori, Emerson: "Non è al 100% ma in grande crescita, ha fatto 60′ con la Primavera". Schick: "Schick è più probabile che giochi con Dzeko. Sono contento si sia allenato senza sentire dolore. Sappiamo che ha grandi qualità, non è detto che possa giocare dall’inizio: può partire ma anche partire a partita in corso. Deciderò tra oggi e domani". Luca Pellegrini: "In questo momento abbiamo due terzini sinistri. Non ho dubbi che lui abbia grandi qualità, è stato sfortunato perché in tourneé avrebbe giocato partite importanti. L’importante è che ritrovi la partita e gli allenamenti in un certo modo. È un ragazzo caparbio e volenteroso. Sabato giocherà con la Primavera" ed Under: "Giocherà o lui o Schick, la valutazione la farò questa sera. Lui è cresciuto tanto, ma bisogna dire che chi ha giocato al suo posto ha fatto bene. Anche Defrel è entrato bene".

In chiusura, un accenno alla super sfida tra Napoli e Juventus. I propositi del tecnico, senza alcuna invidia verso i colleghi: "L'invidia non fa parte di me, però mi piacerebbe allenare una squadra tanto tempo. Mi auguro finisca con un pareggio".

[roma tv]