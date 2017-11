Roma, Manolas ad un passo dal rinnovo

Google Plus

Fonte: AS Roma Twitter

Il futuro di Kostas Manolas sarà ancora a tinte giallorosse. Ormai il rinnovo contrattuale del difensore greco con la Roma è cosa fatta, mancano soltanto gli ultimi dettagli da limare prima che si possa sbandierarne l'ufficialità. Molto probabile che essa possa arrivare nei prossimi giorni, nel corso della settimana entrante.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', rimangono da sistemare esclusivamente alcuni aspetti legati alla clausola rescissoria. Verrà inserite per fare in modo che la Roma possa coprirsi le spalle davanti ad un'eventuale offensiva di qualche altro club nei confronti del suo tesserato. Top secret, al momento, 'la portata' di questa clausola. Secondo alcune fonti, non confermate però dalla società giallorossa, questa si attesterebbe intono ai 50 milioni d'euro.

Manolas rinnoverà il suo attuale contratto in scadenza a giugno 2019 sulla base di un nuovo accordo da 3 milioni di euro netti a stagione. Cercato questa estate sia dall'Inter di Luciano Spalletti che dallo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini, il greco ha sempre esternato piena voglia di restare nella Capitale, giocare nella Roma e cercare di vincere lo Scudetto. Si trova a meraviglia nella città dei sette Re.

Dunque, da possibile partente a colonna. La sua affidabilità non è più un mistero. Monchi è al lavoro, Di Francesco si sfregia le mani. Una buona notizia per l'intero ambiente romanista.