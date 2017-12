Verso Roma-Spal: non convocati Nainggolan e Perotti, possibile esordio dal 1' per Schick

schick si prepara all'esordio dal 1' con la maglia della roma contro la spal

Venerdì atipico per il campionato visto che nella giornata di oggi si giocheranno ben due anticipi, anche per gli impegni delicati delle squadre italiane in Champions League la prossima settimana.

Apre la 15^ giornata Roma-Spal con i giallorossi che hanno l'obbligo di tornare alla vittoria dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa con il Genoa. La squadra di Di Francesco non può sbagliare considerando anche il big match tra Napoli e Juventus e la possibilità di rosicchiare punti a una o tutte e due le squadre.

Ci sono però dei problemi per il tecnico giallorosso che deve fare a meno dello squalificato De Rossi e degli infortunati Defrel, Karsdorp, Nainggolan e Perotti. Assenze pesanti dunque, in particolare quelle del belga e dell'argentino che stanno attraversando un ottimo periodo di forma.

Così Di Francesco farà un po' di turnover mettendo in campo qualche calciatore che fino ad ora non ha trovato tanto spazio. In difesa davanti ad Alisson giocheranno Bruno Peres e Kolarov sulle fasce e Manolas e Juan Jesus (favorito su Fazio) al centro. In mediana Gonalons sostituirà il capitano della Roma e ai suoi lati Pellegrini e Strootman completeranno il trio di centrocampisti. In attacco sicuri del posto Dzeko ed El Shaarawy, ma la vera novità può essere rappresentata da Schick che sarebbe in procinto di esordire dal 1' nel tridente offensivo. Il ceco è leggermente favorito su Under e la tentazione di vedere all'opera il baby fenomeno arrivato in estate per 40 milioni di euro è alta.

Anche la Spal deve far fronte a diverse assenze (su tutte quelle di Antenucci e Costa) e sono pochi i dubbi di formazione per Semplici. In porta andrà Gomis, la difesa a tre sarà composta da Oikonomou, Vicari e Felipe. A centrocampo Lazzari e Mattiello agiranno sulle fasce con Schiattarella, Viviani e Mora al centro. In attacco certo l'impiego di Paloschi, mentre è ancora aperto il ballottaggio per il partner del centravanti ex Chievo con Bonazzoli, Borriello e Floccari che si contendono il posto. La sensazione è che il giovane attaccante in prestito dalla Sampdoria giocherà dal 1' minuto.

Probabili formazioni

Roma (4-3-3): Alisson, Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov, Pellegrini, Gonalons, Strootman, Schick, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

Spal (3-5-2): Gomis, Oikonomou, Vicari, Felipe, Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora, Mattiello, Bonazzoli, Paloschi. All. Semplici