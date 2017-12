Roma vs Spal, le formazioni ufficiali - Twitter Roma

All'Olimpico si apre la quindicesima giornata della massima serie. In attesa dell'incrocio del San Paolo - Napoli vs Juventus - spazio alla Roma di Di Francesco, reduce dal burrascoso pari in Liguria con il Genoa. Senza De Rossi, fuori per squalifica, con Nainggolan e Perotti non convocati, la Roma ospita nella capitale la Spal, a caccia di un'impresa per muovere una classifica deficitaria - 10 punti e terzultima posizione.

Roma

A centrocampo, Di Francesco opta per Pellegrini e Strootman, con Gonalons da perno centrale. Nel tridente, trova spazio Under, Schick parte quindi dalla panchina. Manolas dirige il reparto a quattro di difesa.

4-3-3 Alisson, Florenzi Manolas Jesus Kolarov, Pellegrini Gonalons Strootman, Under Dzeko El Shaarawy

Spal

Bonazzoli affianca Paloschi davanti, mediana folta, chiavi del gioco nei piedi di Viviani. Linea a tre a protezione di Gomis.

3-5-2 Gomis; Cremonesi, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello; Paloschi, Bonazzoli