Serie A: Roma sul velluto contro la Spal, 3-1 e Dzeko in gol dopo 7 partite

Facile vittoria della Roma sulla Spal. "Sfortunati" gli uomini di Semplici che dal decimo in poi si ritrovano in dieci per l'espulsione di Felipe, facendo così saltare ogni schema tattico per contrastare la Roma preparato in settimana. I giallorossi impongono totalmente il loro gioco affidandosi a Kolarov, El Shaarawy e a Dzeko. Il bosniaco, che non segnava dalla gara contro il Milan, ritrova finalmente il gol. El Shaarawy serve due assist e all'altro ci pensa Kolarov, rispettivamente per Strootman e Pellegrini. Gol della bandiera per il ragazzo di scuola Roma Federico Viviani, il quale si fa parare il rigore da Alisson tentando un pallonetto, ma poi sulla ribattuta la mette dentro.

L'esultanza di Pellegrini dopo il suo gol | Twitter @Officialasroma

PRIMO TEMPO

Parte bene la Spal, che al quarto va vicino a segnare alla miglior difesa del campionato. Generosa sovrapposizione di Lazzari che gioca come sempre a tutto campo, cross a cercare e trovare Paloschi, che anticipa Manolas, ma non trova la porta con il suo stacco di testa. Risponde alla Roma con Cengiz Under, servito da un gran lavoro di sponda di Dzeko, il mancino del turco però ha solo potenza e poca precisione. In due minuti succede il putiferio fra il decimo e il dodicesimo: Dzeko va via a Felipe che lo trattiene e commette fallo al limite dell'area. Abisso inizialmente dà solo giallo, poi il check con il VAR gli fa cambiare idea ed è rosso per la Spal che quindi dovrà giocare praticamente tutta la partita in 10.

Sulla punizione che ne scaturisce dopo il mancino di Kolarov ribattuta dalla barriera, gran destro di El Shaarawy, su cui Gomis arriva con la punta delle dita. Dal calcio d'angolo altra occasione con il colpo di testa di Dzeko che però non riesce a centrare la porta della Spal. Poco dopo il bosniaco si ripete, stavolta il tiro è nello specchio, ma troppo centrale per dar fastidio a Gomis. Altra doppia occasione per la Roma al diciassettesimo, con la Spal ormai in balia dei giallorossi: prima una carambola che favorisce il mancino di Under deviato in angolo da Gomis, poi sugli sviluppi del corner, ancora chance per segnare per Dzeko, che si gira in area e colpisce con il mancino, Gomis va giù veloce e la blocca.

Il gol è solo questione di tempo e arriva al ventesimo: cross di El Shaarawy dalla sinistra, stop a seguire e mancino letale di Dzeko, che infila Gomis con l'aiuto del palo. Partita totalmente in discesa per la Roma. La Roma non si ferma più, ma Gomis si mostra un degno avversario, difatti il portiere della Spal compie un altro miracolo, parando in controtempo un colpo di testa di Manolas su situazione da calcio d'angolo. Raddoppia la Roma al minuto 33, gol impreziosito dall'assist di El Shaarawy di tacco per l'accorente Strootman, che vince un rimpallo e poi spacca la porta con il mancino. Al trentacinquesimo rischia la frittata Grassi con un retropassaggio screanzato che lancia Dzeko in porta, Gomis alla disperata esce dalla porta e si oppone all conclusione del bosniaco, negandogli la doppietta. Gli uomini di Di Francesco non si fermano neanche nel finale del primo tempo: prima un gran mancino a giro di Under che mette in seria difficoltà Gomis costretto a rifugiarsi in angolo, poi dall'angolo stacco di Gonalons a far tremare ancora una volta la porta degli spallini.

SECONDO TEMPO

La Roma ricomincia subito forte, con Dzeko che costruisce e prova a finalizzare al cinquantesimo, il suo destro però è troppo centrale per impensierire Gomis. Giallorossi che se dovessero continuare così rischierebbero di dilagare ai danni della Spal. La chiude virtualmente la Roma al minuto 53: lancio di Manolas per Kolarov, cross del serbo con il contagiri a trovare l'inserimento di Pellegrini che insacca di testa il 3-0. Il calcio però è strano e la Spal la riapre praticamente subito: fallo di Manolas su Mora e calcio di rigore per la Spal. Va Viviani, segna, ma è da ripetere. Ci riprova allora Viviani -scuola Roma fra l'altro- e lo fa con il cucchiaio, Alisson la prende con un grandissimo colpo di reni visto che si era già tuffato, la palla poi va sulla traversa e Viviani sulla ribattuta finalmente segna. La partita si "addormenta" per una decida di minuti, con la Roma che fino al 68esimo si limita a gestirte il possesso palla, poi si accende il neo-entrato Gerson, accendendo Kolarov con un assist, il serbo non ci pensa un secondo e scarica di potenza, trovando l'opposizione di piede da parte di Gomis. Sfiora il gol anche Schick al minuto 79 con uno stacco di testa che però non trova la porta, sarebbe stata una grande iniezione di fiducia per il ceco che non sta passando una fortunatissima stagione fino ad ora per via di problemi fisici.

Non c'è molto altro da raccontare, la Roma conquista i tre punti con una gran prestazione aiutata dall'espulsione di Felipe al decimo minuto del primo tempo. Di Francesco e i suoi riconquistano i tre punti dopo il pari a Genova. Spal impotente davanti alla superiorità avversaria e con un uomo in meno per quasi tutta la partita.