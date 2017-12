Manolas-Roma, ufficiale il rinnovo fino al 2022

asroma.com

Manolas e la Roma, ancora avanti insieme con la voglia di provare a vincere qualcosa di importante. È ufficiale infatti il rinnovo del difensore greco con i giallorossi. Trattativa lunga e laboriosa quella portata avanti da Monchi con gli agenti del difensore greco, ma alla fine, anche con il via libera di Pallotta arrivato nelle scorse settimane, si è arrivati ad un accordo che non può che fare felice anche Di Francesco.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della Roma: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Kostas Manolas ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2022. Il difensore greco, classe ’91, è arrivato in giallorosso nell’estate del 2014 e con la maglia della Roma ha finora collezionato 144 presenze e 4 reti. "Siamo molto soddisfatti”, ha dichiarato il direttore sportivo Monchi. “Con il rinnovo di Manolas, si è compiuta la volontà del giocatore e del Club: continuare insieme alla ricerca di traguardi importanti”. Manolas è sicuramente uno dei migliori difensori del nostro campionato e la sua conferma anche per il futuro è un segnale importante anche verso l'ambiente, per far capire le intenzioni del club.

Sul campo, intanto, si è rivisto Emerson Palmieri dopo la rottura del crociato. Il difensore ha espresso sui social tutta la gioia per il suo ritorno in campo: "Sono stati 6 mesi molto difficili, ma grazie a Dio sono passati. Vorrei ringraziare la mia famiglia, i tifosi, i compagni di squadra, tutto lo staff tecnico, lo staff sanitario, fisioterapisti, dottori. Non vedo l’ora di giocare la prossima partita con questa maglia! Forza Roma". Il laterale, con il suo rientro, regala a Di Francesco un'alternativa preziosa per gli esterni difensivi. Prima dello stop, infatti, Emerson si era imposto nel ruolo, tanto da guadagnarsi anche la convocazione da parte dell'ex CT Ventura.