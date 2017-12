Roma - Qarabag in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Si gioca all' Olimpico, stadio da 70.000 posti a sedere situato a Roma.

Gurbanov vara il 4-5-1. Tra i pali Sehic, a sua protezione Yunuszada e Rzeznicak con Medvedev e Guerrier terzini. Almeida, Michel e Quintana cerniera di centrocampo, Garayev e Madatov agiscono sulle corsie esterne. Davanti, Ndlovu unica punta.

Il Qarabag vola nella Premier League azera, i 34 punti raggranellati finora valgono il primo posto in solitaria. In 13 gare disputate, undici vittorie, un pareggio ed una sconfitta; ruolino di marcia più che ottimo. In Champions la sfida era proibitiva, il sorteggio gli ha posto davanti tre squadre blasonate come Roma, Chelsea ed Atletico Madrid. Due punti all'attivo - contro Chelsea ed Atletico Madrid - e la consapevolezza di non aver certamente sfigurato.

Di Francesco opta per il 4-3-3. In porta Allison, difesa composta - destra verso sinistra - da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. De Rossi vertice basso di centrocampo, Nainggolan e Strootman mezz'ali. Davanti, El Shaarawy e Perotti a supporto di Dzeko.

La Roma continua la sua rincorsa in campionato occupando il 4^ posto in classifica con 34 punti all'attivo. Il match da recuperare contro la Sampdoria può proiettare virtualmente i giallorossi a -2 dalla vetta, a pari merito con la Juventus 3^. Il match tra Inter e Juventus può aiutare a colmare il già minimo gap, obiettivo braccare il Napoli capolista. In Champions, percorso più che positivo. Nelle 5 partite giocate, solo una sconfitta patita - nell'ultima giornata contro l'Atletico Madrid, 2-0 - contrapposti a due pareggi e due vittorie che valgono il 2^ posto con 8 punti. Questa sera, due risultati su tre valgono la qualificazione.

C'è solo un precedente tra le due compagini. Due mesi fa - in occasione della 1^ giornata della Champions League 2017/18 - la Roma vola in terra azera per affrontare il Qarabag. I giallorossi partono bene, con Manolas e Dzeko che proiettano il risultato sullo 0-2 nel primo quarto d'ora, Henrique dimezza lo svantaggio al 28'. Gli ospiti - poco brillanti - soffrono l'arrembaggio incalzante del Qarabag, riuscendo però a resistere strappando i 3 punti.

Arbitra Tobias Stieler coadiuvato da Pickler e Seidel, quarto uomo Gittelmann. Addizionali di porta i signori Dankert e Osmers.