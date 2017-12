Roma-Perotti, ufficiale il rinnovo fino al 2021

asroma.com

Diego Perotti e la Roma, avanti ancora insieme fino al 2021. Mancava solo l'ufficialità per sancire un accordo trovato fra le parti dopo una discussione che non ha riservato particolari sorprese. L'ex Genoa è pedina fondamentale per il gioco di Di Francesco e lo stesso Perotti sembra trovarsi molto a proprio agio nell'idea di calcio dell'allenatore ex Sassuolo. Decisivo per il passaggio del turno in Champions League con il gol al Qarabag, Perotti è ora pronto a continuare in giallorosso.

Questo il comunicato ufficiale del club, con le parole di Perotti e Monchi dopo la firma: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Diego Perotti ha rinnovato il contratto con il Club fino al 2021. L’attaccante argentino, classe '88, è arrivato nella Capitale durante il mercato invernale del 2016 e ha collezionato finora 78 presenze e 17 gol in giallorosso.“Mi sono sempre sentito nel posto giusto e importante qui alla Roma: adesso avere questo rinnovo mi rende davvero molto felice" ha dichiarato Perotti. "Roma mi piace molto, ci sto bene. Fino ad almeno al 2021 sarò qui, sono davvero contento”.

“Le emozioni che mi legano a Diego sono speciali: ho avuto la fortuna di vivere in prima persona il suo arrivo in Europa e oggi ho il piacere di assistere alla sua consacrazione come calciatore di livello in un grande club come la Roma”, ha dichiarato il direttore sportivo Monchi". Perotti ha anche commentato il momento della squadra sulla pagina ufficiale di Facebook della Roma: "Stiamo passando un buon momento, la squadra ha fatto una cosa in cui non credeva nessuno, siamo passati come primi, in campionato possiamo migliorare ma stiamo facendo un bel campionato. Quando abbiamo capito che si poteva fare? Nella prima partita, col gol sbagliato da Saul. Lì poteva cambiare tutto, se inizi perdendo sarebbe stato durissimo".