Roma - Le ultime verso Cagliari: scalpita Schick, tornano Florenzi e De Rossi

Giornata di allenamenti per la Roma di Eusebio Di Francesco, che nella giornata di oggi ha continuato a prepararsi in vista della sfida di sabato contro il Cagliari. Iniziata con la solita sessione in palestra, la seduta ha previsto una sessione video e si è conclusa con il consueto lavoro in campo. L'ex tecnico del Sassuolo ha posto attenzione prevalentemente sull'attacco, impegnando i propri calciatori su una simulazione di partita e sulle palle inattive. La sensazione, è che il tecnico abbia cercato con insistenza di disegnare l'attacco che si vedrà contro il Cagliari, dove potrebbe esserci dal primo minuto Patrick Schick. Ancora terapie, invece, Karsdorp e Defrel.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Trigoria, la Roma dovrebbe schierarsi con il solito 4-3-3, dove torneranno Alessandro Florenzi e soprattutto Daniele De Rossi, di nuovo arruolabile dopo le giornate di squalifica per la manata rifilata a Lapadula. Davanti ad Alisson, la difesa dovrebbe essere completata dunque da Manolas, Fazio e Kolarov. Ai lati dell'ormai ex "Capitan Futuro", nessun problema per Nainggolan e Strootman. Qualche prevedibile cambiamento, invece, in attacco, dove Patrick Schick prenderà il posto di El Shaarawy al fianco di Perotti e Dzeko.

Mentre la squadra si prepara alla sfida contro i rossoblu, non si ferma il lavoro della società, frenetica sul mercato per definire sempre più la rosa in vista della seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i giallorossi avrebbero proposto Umar Sadiq e Leandro Castan al Benevento, anche se il difensore brasiliano non sarebbe convinto della destinazione. In entrata, piace invece Politano, il cui agente è stato visto a Trigoria. Classe '93, il mancino sta convincendo in questa stagione, di sicuro uno dei calciatori più in forma del Sassuolo.

Probabile formazione Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Schick, Dzeko, Perotti.