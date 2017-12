Roma-Cagliari: le probabili formazioni del match

Vigilia di roma-cagliari: in foto il grande ex radja nainggolan

Partita da non fallire per la Roma reduce domenica scorsa dal mezzo passo falso con il Chievo. La squadra giallorossa deve necessariamente vincere per arrivare bene al big match del 23 dicembre contro la Juventus. Di fronte avrà un Cagliari che sabato scorso è stato protagonista di una grande rimonta contro la Sampdoria conquistando un punto prezioso in ottica salvezza. I sardi possono quindi giocarsela senza alcun tipo di pressione considerando anche i sei punti di vantaggio sulla Spal terzultima. Andiamo a vedere le probabili formazioni e le scelte dei due allenatori.

Qualche dubbio di formazione per il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco che deve rinunciare agli infortunati Karsdorp e Defrel ma che ritrova De Rossi dopo la squalifica. Davanti ad Alisson agiranno Florenzi, Manolas, Fazio (favorito su Juan Jesus) e Kolarov. A centrocampo dovrebbero giocare il grande ex Nainggolan, De Rossi e Strootman, ma occhio a Pellegrini che scalpita e che a sorpresa potrebbe scalzare l'olandese, non al meglio della condizione. In attacco tornano Dzeko e Perotti, mentre è ballottaggio aperto tra El Shaarawy e Schick per il ruolo di ala destra, il faraone però parte leggermente in vantaggio sull'ex Sampdoria.

Più certezze invece per Diego Lopez che deve rinunciare a Dessena, Faragò e quasi sicuramente Ceppitelli ma che ritrova diversi elementi tra cui il talento Barella rientrato dopo la squalifica. In porta sono recuperati Cragno e Rafael col primo che parte in pole per difendere i pali. Confermata la difesa a tre con Romagna, Andreolli e Pisacane vista anche la probabile indisponibilità di Ceppitelli. A centrocampo Van der Wiel e Padoin agiranno sulle fasce con Barella, Cigarini e Ionita al centro. In attacco favorito Joao Pedro per agire alle spalle di Pavoletti, Farias dovrebbe entrare a partita in corso.

Probabili formazioni

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco

Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Andreolli, Pisacane; Van der Wiel, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Joao Pedro, Pavoletti. All. Diego Lopez