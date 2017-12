Roma, Di Francesco: "Domani cambierà qualcosa. Pensiamo al Torino, non alla Juventus" - Foto As Roma Twitter

“Juventus-Roma? Noi pensiamo prima alla Coppa Italia, passare sarebbe importante perché vincere aiuta vincere. Sarà una sfida importante per lo scudetto, ci dirà tanto dal punto di vista della forza. Loro vorranno far bene, ma anche noi vogliamo far bene pur se cambieremo qualcosa". Così ha parlato Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ai microfoni di Rai Sport alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Torino. Il tecnico dei capitolini prova a spostare l'attenzione sulla gara contro i piemontesi, provando a distoglierla per un attimo dalla sfida dell'Allianz Stadium del prossimo weekend.

Un Di Francesco che non si accontenta dello striminzito 1-0 di sabato contro il Cagliari e chiede migliorie al suo attacco: "Dobbiamo lavorare ancora per migliorare le capacità di attaccare la parte, siamo poco determinati e Schick deve migliorare la condizione fisica e l'aspetto tattico rispetto alle mie esigenze. Schick-Dzeko? Noi giochiamo in tre davanti, è un errore accostarlo solo a Dzeko. Serve un periodo di assimilazione, sto aspettando le risposte migliori. Quello che dicono altri allenatori tipo Giampaolo, non mi interessa”.

Ai microfoni di Roma TV, successivamente, ha ribadito l'importanza di vincere la sfida per alimentare la costruzione di una mentalità vincente: “Coppa Italia? Al di là del fatto che cambierò qualcosa, ritengo che noi dobbiamo passare il turno per crescere come mentalità, senza sottovalutare nulla. Vincere la Coppa Italia per creare mentalità vincente? Non condivido com'è strutturata la manifestazione, nonostante la Roma abbia un vantaggio. Aver l'ambizione di poter vincere una competizione è importante per migliorarsi".

E riguardo le scelte di formazione: "Ci sarà chi ha giocato spesso titolare, tre partite vicine ti costringono a fare dei cambi per mantenere alto il livello. Schick punta? Dzeko non è stato benissimo questi giorni e lo valuterò, però l'idea è far giocare Schick davanti, anche perché manca Defrel. Skorupski? Giocherà sicuramente dall'inizio, è un'occasione importante per far sapere che c'è, mi auguro possa dare una grande prestazione per dare continuità ai turni successivi".

Ed infine, sul Torino, la chiosa del tecnico giallorosso: "Ha messo in difficoltà tutte le grandi squadre, loro non avendo altre competizioni ci punteranno tantissimo, nonostante l'ultima sconfitta con il Napoli hanno fatto molto bene, stanno in grande condizione fisica. Juventus ai quarti? Pensiamo a battere il Torino, con il Cagliari ho preparato il match in una certa maniera, ho fatto giocare Nainggolan diffidato e in molti non se lo aspettavano”.