Roma - Torino in diretta, LIVE Coppa Italia 2017/18 (17:30)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Roma vs Torino, partita valida per la Coppa Italia 2017/2018. Si gioca allo stadio Olimpico, fischio d'inizio alle 17.30, dirige Calvarese.

LIVE Roma - Torino

Per la Roma si tratta del debutto nella competizione. Ingresso agli ottavi, come per le altre big del nostro campionato.

Il Torino è invece al terzo impegno. Due incontri, fin qui, con squadre di rango inferiore. Goleada rifilata al Trapani, successivamente incrocio con il Carpi, sigillo granata per 2-0.

Il momento è diametralmente opposto. Mihajlovic convive con le alterne lune del suo gruppo. La squadra fatica a decollare, dopo i tre punti con la Lazio, ecco il tonfo con il Napoli. La sconfitta rientra nell'ordine naturale, sotto la lente d'ingrandimento, però, l'atteggiamento dell'undici di casa, eccessivamente dimesso.

Successo al tramonto per la Roma di Di Francesco. 94 minuti per piegare il Cagliari, rete di Fazio in mischia. Tre punti per mantenere il treno delle prime e sfruttare il primo passo falso di stagione dell'Inter. Una vittoria chiave, in virtù anche del big match alle porte con la Juventus.

Roma - Di Francesco, da inizio stagione, muove sulla scacchiera giallorossa diverse pedine. Una scelta ponderata per avere sempre la giusta intensità. La Coppa Italia è così utile per far rifiatare giocatori come Kolarov e Dzeko. Turno di riposo anche per Perotti e De Rossi.

Da seguire con attenzione alcuni profili. Emerson ritrova la titolarità a sinistra, Schick ha una preziosa opportunità al centro del tridente. Regia affidata a Gonalons, Under parte da destra.

Le scelte: Skorupski; Bruno Peres, Moreno, Juan, Emerson; Strootman, Gonalons, Pellegrini; Under, El Shaarawy, Schick

Di Francesco ​“Juventus-Roma? Noi pensiamo prima alla Coppa Italia, passare sarebbe importante perché vincere aiuta vincere. Sarà una sfida importante per lo scudetto, ci dirà tanto dal punto di vista della forza. Loro vorranno far bene, ma anche noi vogliamo far bene pur se cambieremo qualcosa"

Torino - Mihajlovic non può disporre di Ansaldi e Ljajic - per entrambi se ne riparla nel 2018 - come di Bonifazi. Due ballottaggi in essere: Gustafson o Valdifiori nel mezzo, Molinaro o Barreca a sinistra.

Opportunità ghiotta per Niang, fin qui corpo estraneo nel mondo granata. Fiori di milioni per portarlo alla corte del tecnico serbo, rendimento sotto il livello di guardia e panchine in serie. Può rilanciarsi in Coppa.

Niang prende la zona sinistra nel reparto d'attacco. Mihajlovic non rinuncia a Belotti, Edera completa il pacchetto, fuori Iago Falque e Berenguer.

Detto dell'interrogativo in mezzo, passiamo alle mezzali, per l'occasione Obi e Acquah. Il tecnico risparmia, almeno inizialmente, Baselli e Rincon. Moretti e Lyanco al centro della difesa, a destra De Silvestri, in porta Milinkovic.