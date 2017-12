Roma, Di Francesco in conferenza: "La partita contro la Juventus è importantissima"

https://twitter.com/OfficialASRoma

Eusebio Di Francesco ha da poco terminato la conferenza stampa in vista del delicato match di domani contro la Juventus. Andiamo a sentire le sue parole!

L'allenatore giallorosso ha iniziato proprio dalla partita dello Stadium, tradizione negativa per la Roma: "Innanzitutto auguri a tutti, si prepara come una partita importantissima, con valore mentale e una squadra che deve cercare risultato, non cambia identità di calcio della Roma". Due parole sugli uomini di Allegri: "Dybala fuoriclasse, Mandzukic importante perché rovina le caratteristiche della squadra che va a difendere. Ma noi vogliamo fare risultato".

Una parte dei tifosi della Roma ha criticato Di Francesco per il turnover estremo in Coppa Italia contro il Torino, ben dieci novità rispetto al Cagliari: "I risultati non sono quelli aspettatati, ma a livello di gioco non si conta la quantità di corsa che si fa nel calcio, ma conta la qualità di corsa che si fa, altrimenti mettiamo uno di voi che fa 13 km in campo, siamo mancati sotto porta, ma non ditemi che il Torino ci ha messo in difficoltà, a livello di sviluppo e occasioni abbiamo fatto meglio contro il Torino che contro il Cagliari. E' colpa nostra e dell'allenatore, unico modo è lavorare e migliorare sul campo. Ma non mi parlate di poca brillantezza, Roma in crescita" e sulla questione del rigorista: "Il rigorista è deciso prima: quando un calciatore decide di tirare rigore non si fanno discussioni in campo, Edin se lo sentiva. Chi sarà il rigorista lo sceglierò domani. Non voglio dare vantaggi a chi in porta. Svantaggi e vantaggi di ogni duello quello tra Florenzi e Mandzukic".

Infine il tecnico della Roma ha parlato dei singoli giocatori, Dzeko: "Sta vivendo bene con positività e voglia e desiderio di stare a disposizione della squadra. Sono convinto che segnerà, ha i mezzi e qualità" e Schick: "Sta crescendo da tutti i punti di vista, importante che abbia segnato.Il risultati determinano tanti discorsi, il risultato a Torino sarebbe una risposta importante per il gruppo".

