Roma, ecco l'elenco dei convocati: out Karsdorp e Defrel

Fonte: official Twitter AS Roma

Digerita la sconfitta di Coppa, con annessa precoce eliminazione dal torneo nazionale, la Roma si appresta a disputare il big match della diciottesima giornata di campionato. sarà ospite della Juventus, in uno scontro al vertice con in palio punti pesantissimi in ottica lotta per lo Scudetto. Quasi tutti a disposizione di Di Francesco per la super sfida di domani sera, all'appello mancano soltanto i due infortunati Karsdorp e Defrel

Ecco l'elenco completo dei giocatori che partiranno alla volta dell'Allianz Stadium insieme al mister Eusebio Di Francesco:

Portieri: Alisson Becker, Lukasz Skorupski, Bogdan Lobont

Difensori: Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Hector Moreno, Federico Fazio, Bruno Peres, Emerson Palmieri, Kostas Manolas, Leandro Castan

Centrocampisti: Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Alessandro Florenzi, Gerson, Diego Perotti.

Attaccanti: Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Stephan El Shaarawy.

Per ciò che concerne il capitolo riguardante il probabile undici che scenderà in campo domani sera nel capoluogo piemontese, Di Francesco sembra avere pochissimi dubbi. La formazione titolare è pressocchè fatta: Alisson tra i pali, mentre la difesa - da destra verso sinistra - sarà composta da Florenzi, Fazio, Manolas e Kolarov, la migliore possibile, considerando l'impegno probante. L'unico dubbio riguarda il centrocampo, con il posto di De Rossi insidiato dal cagnaccio francese Gonalons, le cui quotazioni sono in rialzo ma al momento è ancora in svantaggio rispetto al suo collega. Nainggolan e Strootman invece non rischiano nulla e giocheranno di sicuro dal 1'. In attacco, va verso la panchina Schick, con Dzeko punta centrale ed ai suoi lati Perotti ed il faraone El Shaarawy.