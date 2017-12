Ag. Aleix Vidal: "È vero, interessa alla Roma"

twitter.com

La Roma prepara la sfida di campionato contro il Sassuolo, ma a pochi giorni dall'apertura ufficiale del mercato di gennaio cominciano a emergere nomi e interessi anche per quanto riguarda i giallorossi. Il reparto degli esterni di difesa, per esempio, potrebbe subire dei cambiamenti, con Bruno Peres ed Emerson Palmieri che non sembrano intoccabili. In più in queste arrivano alcune dichiarazioni interessanti del procuratore di Aleix Vidal.

L'ex laterale del Siviglia non ha mai trovato molto spazio da quando è arrivato al Barcellona e il suo nome è spesso finito nelle indiscrezioni di mercato delle ultime sessioni. Parlando con TeleRadioStereo, il procuratore che cura il mercato italiano del giocatore, Ruggero Laceranza, apre concretamente alla Roma come possibile prossima destinazione di Aleix Vidal: "II ragazzo come sta vivendo questa situazione a Barcellona? Continua a viverla da professionista, come sempre del resto. Lui si allena al 100%, poi le scelte tecniche sono questioni che riguardano l’allenatore. Roma su di lui? Sì, ne ho parlato con Monchi. L' interesse c’è. Aleix, del resto, è un giocatore di altissimo livello. Ritrovarsi come a Siviglia? Credo sia sempre bello ritrovare professionisti seri e soprattutto persone con cui si è lavorato e con le quali c’è un ottimo rapporto umano. Aleix è contento di giocare in Spagna, ma ciò non esclude essere felici di potersi misurare in altre competizioni o in altri club. Prestito? L’importante è che le società si mettano d’accordo sulla formula, per noi è una soluzione possibile".

Aleix Vidal potrebbe quindi rappresentare la classica occasione di mercato da non lasciarsi scappare. Monchi e Di Francesco avrebbero parlato nelle ultime ore della strategia da adottare in sede di mercato, concordando di andare a modificare la rosa giallorossa con nuovi arrivi solo in caso di situazioni particolarmente favorevoli. L'idea della continuità tecnica, quindi, senza per questo scartare a priori l'ipotesi di provare a migliorarsi. In questo senso il nome di Aleix Vidal sembra rientrare esattamente tra quelle opportunità che se reali sarebbe meglio provare a cogliere. Difficile in questo momento ipotizzare la posizione del Barcellona, con il club catalano che storicamente non è mai stato troppo propenso a cedere propri giocatori in prestito, al netto di un utilizzo non troppo continuo nella Liga. La pista Aleix Vidal-Roma comunque sembra essere qualcosa di più di una semplice voce di mercato di fine anno.