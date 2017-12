Roma: Di Francesco vara il 4-2-4, qualche dubbio a centrocampo

Source photo: profilo Twitter AS Roma

Continua la preparazione della Roma in vista del match contro il Sassuolo. Sfidando i neroverdi, nell'ultima sfida del 2017, i ragazzi di Eusebio Di Francesco dovranno necessariamente vincere, cancellando la prova di sabato in casa della Juventus e riprendendo la corsa verso l'obiettivo dello scudetto. Nella giornata di ieri, i calciatori presenti hanno inizialmente visionato alcune clip del Sassuolo, studiando i loro avversari. E' stato poi il tempo di un breve riscaldamento muscolare, con successiva attenzione alla tattica e alle palle inattive. Unico calciatore a non prendere parte agli allenamenti, il lungodegente Rick Karsdorp.

Secondo le ultime disposizioni tattiche, pare che Di Francesco sia seriamente intenzionato a disporre i suoi con il 4-2-4, lanciando nella mischia sia Dzeko che Schick, su cui pesa l'errore di sabato contro la Juventus, nei minuti finali. Confidando in un atteggiamento difensivo attento da parte dei suoi ragazzi, contro un avversario non imbattibile, i giallorossi potrebbero rischiare qualcosina, pur tenendo conto dell'alto rischio fisico che questo modulo può comportare. Sarà dunque interessante capire come l'ex Sassuolo preparerà El Shaarawy e Perotti, primi indiziati a diventare esterni incaricati del doppio ruolo. Certo, come caratteristiche tecniche sarebbe stato perfetto Alessandro Florenzi, "costretto" però al ruolo di terzino visto l'infortunio di Karsdorp.

Se invece di 4-3-3 si tratterà, la formazione dovrebbe essere più o meno annunciata, con Dzeko al centro del tridente ed il tandem El Shaarawy-Perotti sulle fasce. Davanti ad Alisson, difesa titolare composta da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Nella zona mediana del campo, certo solo Radja Nainggolan, con De Rossi e Strootman in ballottaggio: Capitan Futuro se la gioca infatti con Gonalons, testa a testa invece tra l'olandese e Pellegrini, altro ex di questa sfida. Una formazione piena di stelle, dunque, per cercare una vittoria capace di rasserenare un cielo oscuratosi proprio lo scorso sabato e contro la Juventus.