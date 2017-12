Pellegrini illude, Missiroli fa 1-1: pari e patta tra Roma e Sassuolo

Altro passo falso della Roma, che in casa e contro il Sassuolo non va oltre l'1-1. Disputando una sfida positiva e con molte occasioni create, i giallorossi sbattono contro l'ordinata creatura di Iachini, autore di un altro miracolo sportivo in questa stagione. Avanti grazie al classico goal dell'ex di Pellegrini, i giallorossi non riescono a bissare, subendo nel finale la rete di Missiroli. Pesano sul risultato finale, i due goal giustamente annullati ai ragazzi di Di Francesco.

Padroni di casa che scendono in campo con il consueto 4-3-3: davanti ad Alisson, difesa a quattro composta da Florenzi, Fazio, Manolas e Kolarov. Nella zona mediana del campo, De Rossi, affiancato dalle mezz'ali Nainggolan e Pellegrini, che sostituisce Kevin Strootman. Poche sorprese anche in avanti, dove Perotti e Schick si schierano ai lati di Dzeko. Stessa disposizione tattica, poi, per gli ospiti, che senza Berardi lanciano dal 1' Ragusa al fianco di Falcinelli e Politano. Consigli in porta, protetto dai centrali difensivi Cannavaro e Acerbi, affiancati dai terzini Lirola e Peluso. Chiavi del gioco affidate a Magnanelli, sapientemente sorvegliato da Missiroli e Duncan.

Partita inizialmente equilibrata, con il Sassuolo che non disdegna sortite offensive nella metà campo della Roma. All'11' ci prova subito Politano, che calcia dalla destra senza impensierire però Alisson. Un minuto dopo l'esterno neroverde è ancora una volta pericoloso: sul cross di Ragusa, il 16 si avventa come un falco, costringendo all'intervento il portiere giallorosso. In assoluto il migliore in campo dei suoi, Politano crea sempre problemi, alla retroguardia giallorossa, dimostrandosi diligente sia in attacco che in difesa. Poco male, comunque, per i padroni di casa, che con il passare dei minuti prendono le misure ai rispettivi avversari ed alzano l'asticella del proprio baricentro, passando in vantaggio alla prima occasione creata.

Autore del prezioso 1-0, il grande ex Lorenzo Pellegrini, che alla mezz'ora di gioco piazza a porta sguarnita il più facile dei goal. Dopo una buona accelerata di Perotti ed un suggerimento per Dzeko subito girato dal bosniaco alla mezz'ala, il numero 7 non può che toccare nella rete, non esultando in segno di rispetto dopo la marcatura personale. Dopo il goal subito, il Sassuolo cerca subito di riassestarsi, evitando di sfilacciarsi e di lasciare la manovra alla Roma. Al 37' buon contropiede ospite, con Ragusa che impegna Alisson in una parata importante e fondamentale. Il primo tempo si chiude però con rosa di Di Francesco in avanti, quando è Kolarov a mancare la rete da posizione ravvicinata.

Secondo tempo in cui si mette subito in evidenza Missiroli, che al 49' riceve da Politano e colpisce di testa, mandando fuori. Per contro, nella Roma è Radja Nainggolan a spaccare in due la retroguardia romagnola, rubando palla a Cannavaro e lasciando partire un destro sventato solo all'ultimo da Consigli. Passano sessanta secondi ed è Ragusa, al 57', a tirare in porta: palla fuori. Alternandosi come se si disputasse un elegante match di tennis, le due formazioni non disdegnano pericolose sortite offensive, confermando uno stato di forma invidiabile ed importante. Prima, infatti, Consigli è miracoloso su El Shaarawy al 65', appena tre minuti manda invece fuori Acerbi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Scivolando velocemente verso la fase finale di gara, il secondo tempo regala ancora emozioni al 72', quando è Edin Dzeko a far esplodere il pubblico giallorosso con un siluro imparabile per Consigli.

La gioia del bosniaco, pericoloso anche quattro minuti dopo con una girata di poco fuori, viene però smorzata dal direttore di gara, che annulla la rete per una posizione di fuorigioco. Come spesso capita nelle partite di calcio, la rete mancata (o annullata) viene massimamente fatta pagare, ai padroni di casa, che al 78' subiscono l'incredibile ed inaspettato pari neroverde. Sfruttando un cross di Peluso, infatti, è Missiroli ad inserirsi celermente in area, superando Juan Jesus e battendo Alisson. Facendo leva su tutta la rabbia agonistica a disposizione, i giallorossi di Di Francesco non ci stanno a pareggiare e passano di nuovo in vantaggio all'85', quando è Alessandro Florenzi a ricevere da Dzeko e a proporre un colpo sotto che non lascia scampo a Consigli. Anche in questa occasione, però, la gioia di casa viene spenta dall'arbitro, che dopo la consultazione della VAR annulla per fuorigioco. Succede poco altro fino al novantesimo, con la Roma che perde mestamente altri due punti. Migliore in campo per i padroni di casa, Nainggolan. Per gli ospiti in evidenza Politano.