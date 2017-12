Roma - Di Francesco amaro: "Oggi siamo stati poco cinici, dispiace per Dzeko"

Source photo: sito ufficiale AS Roma

E' un Eusebio Di Francesco visibilmente contrariato, quello intercettato ai microfoni di Rai Sport. Il pari casalingo della sua Roma contro il vecchio amore Sassuolo ha infatti indispettito il tecnico giallorosso, che non ha digerito la prestazione dei suoi: "Siamo stati poco brillanti e lucidi nel primo tempo, nella ripresa siamo stati più bravi ma non siamo riusciti a concretizzare. - sentenzia in maniera salomonica il tecnico - Il Sassuolo ha sicuramente disputato un'ottima gara, ma noi non abbiamo creato molto".

Passaggio importante anche su Patrick Schick, impalpabile fino alla sostituzione: "Il ragazzo oggi è uscito a causa dell'influenza, ma al di là di questo non ha superato l'esame. Sicuramente non ha giocato bene ed ora toccherà a me risolvere questa situazione. Sicuramente per restare attaccati alle big non serve solo la manovra difensiva, dobbiamo essere più cinici e creare di più. In determinate situazioni c'è bisogno di fare di più. Purtroppo oggi Dzeko si è mosso molto e dispiace per lui, ma per restare dietro le big dobbiamo avere un attaccante almeno da venti goal".

Ai microfoni di Premium Sport, invece, è entrato più nello specifico della sfida: "Non abbiamo gestito bene il vantaggio, potevamo chiudere prima la gara ed il Sassuolo non ha demeritato. Noi sottotono, nel secondo tempo abbiamo sbagliato troppo. Ci può stare, non siamo brillantissimi. Abbiamo creato e fatto gol ma doveva essere gestito bene e concretizzare la mole di gioco che riusciamo a creare. Oggi dal mio punto di vista siamo stati molto meno lucidi come nell'ultimo passaggio, le percentuali di errori nel fraseggio sono aumentate in questa partita. Spesso le squadre che ci affrontano la mettono lunga e può essere un vantaggio per noi, l'errore più grande che abbiamo fatto noi specie nel primo tempo è che abbiamo sbagliato tanto non riuscendo a sfruttare al meglio le corsie esterne".

E ancora, su Dzeko: "E' un giocatore che ha delle grandi potenzialità, mi dispiace e me lo chiedo anche io come in questo momento non riesca a fare gol. Rimane per noi un giocatore importante. Credo che lui abbia avuto le opportunità, è uno dei calciatori che tira di più ed il fatto che non faccia gol è qualcosa che lo frena e non lo aiuta" conclude l'ex tecnico del Sassuolo.