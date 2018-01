Roma, l'ambizione di Alisson: "Credo nel gruppo, voglio vincere"

Fonte: Twitter AS Roma

Il momento che sta vivendo la Roma non è quello dei più positivi, ma il portiere Alisson guarda al 2018 con fiducia. Attardata in campionato e fuori dalla Coppa Italia, la compagine giallorossa è chiamata ad invertire la rotta per cercare di conquistare qualcosa a fine anno ed il brasiliano sembra avere le idee piuttosto chiare: "Io sono ambizioso, nel 2018 desidero vincere con la Roma".

Servirà però una seconda parte di stagione migliore rispetto alla prima, per evitare di incappare nei soliti passi falsi che hanno contraddistinto il cammino della Roma fino ad ora. Alisson commenta così, attrraverso una diretta video sulla pagina ufficiale Facebook del club romanista: "Finora il bilancio in Champions è molto positivo, abbiamo conquistato il primo posto nel girone giocando belle gare contro grandissime squadre. In campionato abbiamo fatto bene ma non abbastanza per essere lì davanti, siamo leggermente attardati e dobbiamo fare di più.. Dobbiamo essere intelligenti, imparare dagli errori, la forza della nostra squadra è giocare insieme".

Parole, buoni propositi, da mettere però in pratica sin da subito perchè sabato all'Olimpico arriverà l'Atalanta, avversario tosto, insidioso, compagine fresca semifinalista in Coppa Italia: "Sta facendo bene, è da qualche anno una realtà della Serie A e ieri ha battuto il Napoli mostrando la sua forza. Ci aspetta una partita molto dura, che nasconde mille insidie, cerchiamo di fare nostro l'intero bottino. Siamo fiduciosi, in casa loro li abbiamo già battuti all'esordio".

Roma reduce dal pareggio interno contro il Sassuolo, subìto in rimonta. Un risultato che ha fatto storcere il naso ad allenatore e tifosi: "Per quelli che sono i nostri obiettivi, pareggiare in casa non è mai buona cosa. E' come una sconfitta ed il pubblico ha tutto il diritto di esprimere la sua contrarietà. La squadra non è contenta di questo momento in cui siamo un pò retrocessì rispetto a quello che stavamo facendo. Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare tanto, lo dobbiamo fare per noi stessi e per la piazza".