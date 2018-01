Roma-Atalanta in diretta, Serie A 2017/18 LIVE (18:00)

Buonasera a tutti! Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le dirette scritte di VAVEL Italia! Io sono Stefano Fontana ed oggi torneremo ad occuparci di Serie A: si scende in campo allo Stadio Olimpico di Roma, dove i padroni di casa affronteranno l'Atalanta in uno dei match più intriganti della ventesima giornata, la prima di ritorno. Appuntamento fissato, agli ordini di Marco Guida della sezione di Pompei, per le 18:00.

Il momento delle due squadre

Giallorossi che, come accennato, non possono contare su un recente passato che ispiri fiducia: il pari contro il Sassuolo, arrivato con Missiroli a pareggiare il vantaggio di Pellegrini nel primo tempo, è la terza partita senza vittoria consecutiva, quarta nelle ultime cinque. In precedenza, infatti, la Roma aveva incassato le sconfitte contro il Torino in Coppa Italia (1-2) e la Juventus, allo Stadium (1-0), oltre allo 0-0 di Verona contro il Chievo.

Per gli uomini di Di Francesco, dunque, la classifica è buona ma non idilliaca: un quarto posto che pone la Roma come principale inseguitrice di Napoli e Juventus. L'Inter terza ha tre punti ma anche due partite giocate in più della Lupa, mentre la squadra di Sarri, sempre con una gara in più a referto, dista nove punti dai 39 dei giallorossi.

Scatto dalla gara d'andata, con Kolarov che esulta dopo aver segnato il gol decisivo. | Fonte immagine: Twitter AS Roma

Dall'altra parte, invece, l'Atalanta sembra aver ritrovato il momento d'oro: prima della sconfitta di fine 2017 (30 dicembre) con il Cagliari, erano stati otto i risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni. Gli orobici si sono comunque riscattati subito, andando a vincere, con le firme di Castagne e Gomez, sul difficilissimo campo del Napoli per garantirsi le semifinali di Coppa Italia.

Il Papu e compagni occupano momentaneamente il nono posto, e vincendo stasera avrebbero addirittura l'occasione di scavalcare Fiorentina e Udinese per agganciare la Samp al sesto posto. Lontano dall'Atleti Azzurri d'Italia, però, l'Atalanta fa una fatica bestiale: solo nove punti conquistati (14esimo posto nella classifica avulsa) in altrettante partite, un parziale risollevato dalle due vittorie nelle ultime gare a Milano e Genova, e che i bergamaschi dovranno sicuramente incrementare ancora per poter sperare nel secondo miracolo europeo in due stagioni.

Il Papu in azione contro la Roma. | Fonte immagine: Twitter Atalanta BC

Le ultime dal campo

La grande notizia, purtroppo non positiva, in quel di Trigoria è l'esclusione dai convocati di Radja Nainggolan: nessun problema fisico, ma un provvedimento punitivo dopo lo show di capodanno, con il belga senza freni (tra alcool, sigarette e bestemmie) sul suo profilo Instagram. All'indomani l'ex-Cagliari ha presentato le sue pubbliche scuse, ma Eusebio Di Francesco ha definito il suo errore "inaccettabile", concordando con la società e lo stesso calciatore l'esclusione punitiva.

Oltre a Nainggolan, saranno indisponibili anche De Rossi e Defrel, ed il lungodegente Karsdorp, mentre Manolas sembra aver recuperato bene dai problemi al ginocchio. Dunque, dovrebbe essere lui a fare coppia con Fazio davanti ad Allison, ma Juan Jesus rimane comunque allertato. SUlle fasce, come al solito, Florenzi e Kolarov, mentre dovrebbe tornare titolare Strootman, a dividersi la metà campo con Gonalons e Pellegrini. Davanti, DiFra sembra escludere, almeno per il momento, l'ipotesi della convivenza Schick-Dzeko: probabile quindi vedere il bosniaco in campo dall'inizio con Perotti ed El Shaarawy, mentre il ceco interverrà a partita in corso.

Immagini dalla rifinitura romanista. | Fonte immagine: Twitter AS Roma

Dall'altra parte, invece, Gian Piero Gasperini potrà contare sulla rosa al completo, esente da infortuni o squalifiche. Berisha tra i pali, sarà solito 3-4-1-2 con Caldara a reggere l'impianto difensivo: con lui, Masiello e Toloi, leggermente avvantaggiato su Palomino. In mezzo, impossibile togliere Cristante, nel bel mezzo di una stagione da urlo, mentre Hateboer dovrebbe riprendere il suo posto ai danni di Castagne come opposto di Spinazzola.

Per l'ultimo posto nel mezzo è ballottaggio Freuler-De Roon. Davanti, Ilicic dovrebbe supportare Gomez e Petagna, a meno che Gasp non decida di mandare dentro Kurtic: a quel punto, sarebbe lo stesso Cristante a scalare sulla trequarti offensiva.

Bagno di folla per l'Atalanta al rientro dalla gara contro il Napoli. | Fonte immagine: Twitter Atalanta BC

Le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, Gonalons, Pellegrini; Perotti, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Gomez, Petagna. All. Gasperini