La Roma ospita una roboante Atalanta senza Nainggolan

Non è il momento migliore per la Roma: nell'ultima partita del 2017 ha rimediato l'ennesima figuraccia di un dicembre avaro di soddisfazioni; nell'ultimo mese i giallorossi hanno salutato la Coppa Italia e hanno perso terreno in classifica in modo forse definitivo. L'unica vittoria convincente di Dicembre (Qarabag escluso) è arrivata il primo del mese contro la Spal, l'altro successo con il Cagliari è arrivato in maniera rocambolesca e fortunosa; le altre uscite della Roma sono invece coincise con pareggi o sconfitte. L'Atalanta, malgrado la sconfitta dell'ultimo turno contro il Cagliari, è in forma e lo ha dimostrato eliminando il Napoli in Coppa Italia e passando il girone di Europa League contro ogni pronostico. Compito dei giallorossi è riuscire a portare a casa tre punti per potersi leccare le ferite nelle due settimane di sosta e poter portare avanti dignitosamente la stagione.

Tradizionalmente la sfida contro gli orobici non è mai facile per la Roma: un girone fa nella prima giornata di campionato fu la Roma a imporsi a Bergamo, grazie a una punizione di Kolarov. Nell’ultima sfida in Serie A all’Olimpico gli orobici imposero l’1-1 ai giallorossi di Spalletti, frenati da due legni ma capaci di rispondere al vantaggio bergamasco di Kurtić con un gol di Edin Džeko. Due stagioni fa agli orobici riuscì addirittura il colpaccio ai danni dei capitolini, con Gómez e Denis pronti a mettere al tappeto la Roma di un Rudi Garcia. Il successo interno contro l’Atalanta, ai giallorossi, manca addirittura dall’aprile del 2014, quando con Garcia alla sua prima annata a Roma i locali dominarono gli ospiti con i gol di Taddei, Ljajić e Gervinho, prima del gol del definitivo 3-1 di Migliaccio nel finale.

La Roma dovrà fare a meno di Nainggolan per la celebre storia del video, oltre a lui assenti anche Karsdorp e Defrel. La formazione dovrebbe essere il solito 4-3-3 con Alisson protetto da Kolarov, Manolas (guarito dai fastidi al ginocchio), Fazio e Florenzi. Il centrocampo sarà formato da Strootman, Pellegrini e Gonalons; Nainggolan è a casa per motivi disciplinari (bacchettato anche da Di Francesco) e De Rossi è affaticato oltre che diffidato. In attacco Dzeko giocherà sicuramente così come Perotti; l'altro spot di esterno sarà occupato da El Shaarawy per evitare a Schick di fare altri passaggi a vuoto.

L'Atalanta dovrà probabilmente rinunciare a Cristante influenzato mentre torneranno titolari Berisha e Petagna. Il modulo sarà il solito 3-5-2 con Berisha, Toloi, Caldara e Masiello dietro. Centrocampo a cinque con Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola e Ilicic (libero di svariare). Inattacco oltre al Papu Gomez troverà posto Andrea Petagna.