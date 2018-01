Roma: per l'estate piace Ziyech, per la difesa c'è anche Juanfran

Source photo: profilo Twitter UCL Champions League

Continua la ricerca di un terzino da parte della Roma. Oltre all'ormai noto interesse per Darmian, terzino destro del Manchester United ai margini del progetto-Mourinho, i giallorossi avrebbero fatto un sondaggio per Juanfan, esperto laterale spagnolo che ha vissuto momenti importanti con la maglia del suo attuale club, l'Atletico Madrid. Ormai una certezza del calcio europeo, il terzino colchonero potrebbe tentare una nuova esperienza, approdando in club capace di dare al classe '85 una nuova vita, come già fatto con Kolarov.

In merito ad altri possibili acquisti, rimane sempre forte l'interesse per Hakim Ziyech, lungamente cercato dai giallorossi in estate ed uno dei prossimi calciatori su cui Monchi investirà energie per convincerlo a sposare la causa capitolina. Trequartista con la licenza di galoppare anche sulla fascia, l'ex Twente ora in forza all'Ajax potrebbe essere prelevato dai lancieri proprio in estate, quando la Roma avrà a disposizione un discreto tesoretto derivante dalle cessioni di alcuni calciatori, su tutti Bruno Peres ed Emerson Palmieri. Occhio anche a Lorenzo Pellegrini, la cui clausola di "soli" 25 milioni potrebbe ingolosire qualche top club.

Prima di stravolgere ancora la rosa, i giallorossi dovranno ritrovare la giusta dimensione mentale, perso nelle ultime sfide di campionato. Con una serie importante di cessioni e di acquisti fatti in estate, puntellare ulteriormente la rosa potrebbe spezzare definitivamente quell'equilibrio creato da Eusebio Di Francesco con un certosino lavoro estivo. L'obiettivo sarà sicuramente quello di cedere qualche esubero, è chiaro, provando a recuperare i calciatori già presenti in rosa.