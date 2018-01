Roma, Di Francesco dopo il pari contro l'Inter: "Dovevamo sfruttare meglio il primo tempo”

asroma

Dopo il gran gol di El Sharaawy nel primo tempo, l'Inter ha trovato il pareggio con Vecino nel finale. La Roma ha giocato un ottimo primo tempo: "Questo pareggio lo prendiamo con un po’ di rammarico- l'analisi di Eusebio Di Francesco a fine partita - Eravamo venuti qui, nonostante le problematiche di giocatori in mezzo al campo, per vincere la partita e portare a casa i tre punti. Il questo campionato sicuramente abbiamo raccolto meno di quello che avremmo meritato, come nella sfida di andata contro l’Inter. Però in certi momenti, come oggi, la colpa è solo nostra e non degli altri".

Ma i giallorossi sono calati vistosamente nel secondo tempo: "L’errore di oggi è stato quello di non accorciare più in avanti con i centrocampisti e con gli esterni, nonostante ci fossimo messi a cinque dietro. Vedevo che loro volevano sfruttare l’ampiezza dei terzini e volevo dare più solidità con un centrale in più. In occasione del gol bisognava cercare di più l’uomo: a maggior ragione quando giochi a tre. Parte tutto dal presupposto che uno dei due calciatori fuori area deve accorciare sull’esterno. Non l’abbiamo fatto e l’Inter ci ha punito".

In chiusura Di Francesco ha parlato dei singoli, Strootman: "Strootman tende a venire prendere palla vicino ai difensori quanto fa la mezzala, cosa che non mi piace. In questo ruolo riesce a esprimere più aggressività e ha interpretato bene il ruolo. Nel primo tempo siamo stati bravi a recuperare la palla ma poco lucidi, anche nel finale", Nainggolan: "Questa opportunità non dovrebbe esserci, è chiaro che Radja rimanga. La scorsa partita è stato fuori per il motivo che conoscete benissimo. Io sono molto contento di quello che fa ma può dare anche di più. Oggi l’ho fatto giocare più avanti e mi ha soddisfatto. In certe situazioni poteva essere ancora più incisivo, però è un ottimo giocatore".

[fonte: asroma.com]