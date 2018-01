Roma, a tutto Vidal. Il procuratore: "Siamo pronti a valutare le offerte"

Fonte: Twitter

Gli ultimi giorni di mercato in casa Roma si preannunciano molto movimentati. Se in uscita, la cessione di Emerson Palmieri e quella dell'attaccante bosniaco Edin Dzeko al Chelsea pare ormai cosa fatta, la società giallorossa, anche per ciò che concerne le trattative in entrata, sta lavorando alacremente per consegnare a mister Eusebio Di Francesco quei calciatori di qualità per permettere ai capitolini di perseguire gli obiettivi d'inizio stagione, ovvero la qualificazione in Champions League.

Tanti i nomi, da Deulofeu a Sturridge, passando per Aleix Vidal, e proprio quest'ultimo sembra essere il più vicino a vestire la casacca della Roma. Graziano Battistini, che è il rappresentante in Italia del giocatore in questione, ha aperto a un passaggio dell'esterno spagnolo del Barcellona alla Roma. A Romanews.eu ha infatti confermato di una trattativa tra le parti: "Vidal sarebbe pronto a prendere in seria considerazione un'eventuale offerta concreta della Roma, trattasi infatti di un club graditissimo al mio assistito. La Roma è la Roma, non si può rifiutare per nulla al mondo, per nessun motivo. Con Monchi ci sono continuamente contatti, specie negli ultimi giorni, siamo nella fase iniziale della trattativa, se lui è disposto a negoziare con noi formulando qualche offerta, siamo pronti ad ascoltarlo senza alcun problema".

Il direttore sportivo della Roma, Monchi, conosce bene Vidal in quanto lo ha avuto già al Siviglia qualche anno fa in Liga. Starebbe cercando di ottenere il calciatore in prestito, con un obbligo di riscatto fissato intorno ai 10-11 milioni di euro. I margini affinchè il negoziato entri nel vivo e vada a buon fine ci sono, così come confermato da Battistini che ne detiene la procura nel nostro Paese. La Roma, nel caso in cui portasse a compimento la trattativa, si assicurerebbe una pedina molto duttile in grado di ricoprire più ruoli sulla fascia soprattutto sulla corsia di destra del 4-3-3 di marca difranceschiana.