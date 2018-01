Samp-Roma, Di Francesco: "Gara viziata da un errore arbitrale. Dzeko? Finché è qui gioca sempre"

dzeko dopo il gol del definitivo pareggio tra sampdoria e roma (fonte foto twitter roma)

Pareggio in extremis per la Roma che non torna al successo ma che conquista un punto pesante su un campo difficile come quello di "Marassi" contro la sorprendente Sampdoria. I blucerchiati passano in vantaggio al 47' con il solito Quagliarella che trasforma un rigore contestato dalla Roma. Ma l'uomo più discusso del momento, Edin Dzeko, mette le cose a posto realizzano in zona Cesarini la rete del pareggio su assist del giovane Antonucci.

Nel post gara, ai microfoni di Premium Sport, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha commentato la gara viziata secondo lui dall'episodio del rigore che per il tecnico giallorosso non andava concesso.

"Abbiamo evitato una sconfitta immeritata con un gol della Sampdoria irregolare che ha condizionato la partita. La Roma ha fatto una buona gara sbagliando diverse occasioni, ma abbiamo ritrovato una buona fluidità della manovra verticalizzando di più e creando diverse azioni da gol".

Gol decisivo di Dzeko a sorpresa titolare visto il possibile trasferimento al Chelsea: "Dzeko si mette sempre a disposizione nonostante le voci che girano. Sono felice per lui e per la prestazione della squadra. Anche come è entrato Antonucci mi fa molto piacere, sono convinto che presto torneremo al successo".

Di Francesco si sofferma sulla rete del vantaggio della Sampdoria che per il tecnico andava annullata: "Il gol era irregolare perchè è stato viziato da un fallo di Ferrari su Strootman, il difensore blucerchiato si è fermato facendo ostruzione su Kevin che non ha potuto raggiungere la palla. Il Var va visto in modo omogeneo, l'arbitro doveva guardare prima del fallo di mano di Kolarov."

Battuta finale sulla trattativa tra Roma e Chelsea per la cessione di Dzeko: "E' una scelta della società che io rispetto. Fin quando sta qua per me gioca sempre. Oggi magari ha avuto meno occasioni per segnare ma si è sacrificato molto per i compagni. Poi i numeri parlano chiaro, è il nostro miglior marcatore e sono convinto che quando il mercato finirà lui e la squadra potranno rendere al meglio".