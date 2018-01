Verso Roma vs Sampdoria, Di Francesco lancia Schick e ritrova Perotti - Roma Twitter

Roma e Sampdoria si ritrovano dopo una manciata di giorni. In settimana, il recupero d'andata, domenica, alle 20.45, il posticipo della ventiduesima di A. Di Francesco è al momento fuori dalla zona Champions, quinta posizione a meno due dall'Inter. Periodo difficile, non solo per questioni di campo. Il mercato incombe, siamo al tramonto della sessione invernale e la Roma deve finalizzare la trattativa con il Chelsea - Dzeko e Emerson verso Londra, ma Monchi vuole prima trovare i giusti ricambi.

Il tecnico non intende rinunciare comunque al bosniaco. Gioca Dzeko, aldilà dell'imminente partenza. A segno mercoledì, è pronto a guidare il tridente giallorosso anche nel match dell'Olimpico. L'ariete ritrova alla sua sinistra Perotti, fondamentale per caratteristiche. L'argentino è infatti il regista avanzato, il punto di contatto con la mediana. L'apparato offensivo muta per due terzi, perché è probabile la presenza di Schick fin dal primo minuto. Gli esclusi sono Defrel e Under.

In mediana, mancano Gonalons e De Rossi. Scontata quindi la conferma da perno di Strootman, ormai abituato a ricoprire un ruolo da costruttore. Le mezzali sono Pellegrini e Nainggolan, Gerson resta carta da proporre a partita in corso. A difesa di Alisson, linea a quattro consolidata. Fazio e Manolas formano la cerniera di mezzo, i laterali sono Florenzi e Kolarov. Juan Jesus rappresenta l'unica variabile, difficile ipotizzare la sostituzione di Fazio.

Nella lista degli indisponibili, anche Karsdorp e El Shaarawy. Attenzione, infine, alla situazione disciplinare. Il citato Fazio e Nainggolan sono a rischio squalifica, come De Rossi, assente però nel confronto alle porte.