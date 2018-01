Roma: Di Francesco valuta Gerson e Schick ai lati di Dzeko, offerta cinese per Nainggolan

Source photo: profilo Twitter AS Roma

Mentre l'intera tifoseria giallorossa spera nella permanenza di Edin Dzeko, continua il lavoro della Roma in vista della prossima sfida contro la Sampdoria, squadra curiosamente sfidata anche mercoledì per recuperare il match d'andata. Nella giornata di oggi, allenamento mattutino agli ordini di Eusebio Di Francesco, con il tecnico ex Sassuolo che ha diviso il lavoro in due momenti: i titolari del recupero hanno infatti svolto lavoro defaticante in palestra, chi non è invece sceso in campo si è allenato agli ordini di Di Francesco. Lavoro individuale per De Rossi, El Shaarawy e Perotti, mentre Gonalons ha ancora svolto delle terapie.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Trigoria, il tecnico giallorosso dovrebbe schierare i suoi con il solito 4-3-3, modulo offensivo in cui dovrebbe essere ancora Edin Dzeko il riferimento offensivo, affiancato da Gerson e probabilmente Patrick Schick. Davanti ad Alisson, difesa a quattro composta da Florenzi, Fazio, Manolas e Kolarov. Nella zona mediana del campo, infine, Di Francesco dovrebbe schierare Strootman mediano, affiancato da Pellegrini e Radja Nainggolan.

Proprio il belga continua ad essere uno dei calciatori potenzialmente sul piede di partenza. Il ricco club cinese del Beijin Gouan, infatti, potrebbe seriamente offrire 50 milioni per ingolosire la Roma, pagando anche le tasse imposte dal governo cinese. Il club di Pallotta non dovrebbe comunque sentire ragioni, impegnata nella doppia trattativa che dovrebbe portare Emerson Palmieri e Dzeko al Chelsea. E' ufficiale, invece, il passaggio del giovane Ndong Machin al Pescara: il centrocampista arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato ad 1.5 milione in caso di promozione.

DI SEGUITO LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA ROMA:

Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Gerson, Dzeko, Schick.