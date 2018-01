Roma, Monchi mantiene il profilo basso: "Dzeko si sta allenando a Trigoria"

Monchi in compagnia di Francesco Totti. Fonte: Twitter Monchi

Giorni frenetici per i direttori sportivi delle venti società di Serie A. Anche in seno alla Roma si lavora, sia per quanto concerne il mercato in entrata che quello in uscita. Al Melìa Hotel di Milano, sede del calciomercato, vanno avanti in maniera ininterrotta le trattative dell’ultima ora. Presente anche Monchi, direttore sportivo della Roma. Ai cronisti, ha affermato: "Stiamo lavorando affinchè si possa materializzare qualche buon affare, ma la Roma è già forte così com'è". Intanto, Emerson Palmieri è in volo verso Londra, per accasarsi al Chelsea.

In queste ore la Roma sta trattando con il Genoa circa uno scambio che condurrebbe Diego Laxalt nella Capitale ed il laterale brasiliano Bruno Peres nel capoluogo ligure. Monchi, chiamato in causa sull'esterno rossoblù, non si è sbottonato: "E' un giocatore del Genoa, Preziosi non lo lascerebbe andare nelle ultime ore di calciomercato. Certo, è un tipo di giocatore che a noi piace, farebbe al caso nostro, ma da qui a dire che c'è una trattativa in corso ce ne passa". Poi su Edin Dzeko ed il trasferimento al Chelsea, ha glissato: "Cosa volete che vi dica, è a Roma, a Trigoria e si sta allenando regolarmente con il resto della squadra". La trattativa per portare il bosniaco al Chelsea sembra saltata definitivamente, si è arenata poichè la Roma avrebbe chiesto cifre esorbitanti ed il presidente dei Blues Roman Abramovich sarebbe stato sorpreso - in negativo - dalle ultime prestazioni del romanista, mediocri.

Probabile che la Roma andrà a compiere soltanto un'operazione di mercato, acquistando un giocatore in grado di ricoprire più ruoli sulla fascia destra. Il nome più gettonato, fino a qualche ora fa, era quello di Aleix Vidal, ma quest'ultimo pare non abbia nessuna voglia di lasciare il Barcellona. A riferire ciò è stata Mediaset Premium, allontando quindi il calciatore dalla Roma. La caccia all'esterno destro resta viva, facile a questo punto pensare che emergerà nelle prossime ore un nome a sorpresa.