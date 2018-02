Roma, Di Francesco ha bisogno di goal per ricominciare a marciare | www.twitter.com (@OfficialASRoma)

Conclusa la finestra di mercato che ha portato non poco scompiglio nello spogliatoio, la Roma può di nuovo concentrarsi al 100% sul campo e cominciare a preparare la sfida di domenica, in programma allo stadio Bentegodi di Verona contro l’Hellas alle ore 12.30. La sconfitta contro la Sampdoria all’Olimpico di domenica sera ha acuito il periodo no dei capitolini: sono ormai 6 le gare senza successi – ultima vittoria, l’1-0 al Cagliari firmato Fazio in pieno recupero.

I giallorossi si sono riuniti al centro Fulvio Bernardini agli ordini di Eusebio Di Francesco: dopo una riunione in sala video dove sono stati visionati filmati relativi ai prossimi avversari, i giocatori si sono spostati prima in palestra e poi sul campo. Il tecnico pescarese deve fare a meno dei lungodegenti Karsdorp e Luca Pellegrini, oltre agli ultimi infortunati Schick – almeno 15 giorni di stop – e Gonalons – ancora da valutare il problema muscolare -, mentre il neo acquisto Jonathan Silva sta proseguendo nel recupero dall’infortunio al ginocchio destro che lo tiene lontano dai campi dal 22 novembre scorso. Per Di Francesco le buone notizie arrivano da Diego Perotti: l’argentino ora è pronto per tornare titolare dopo la fugace apparizione di settimana scorsa nel match contro la Sampdoria.

Le ultime riserve verranno sciolte nella rifinitura di sabato pomeriggio, ma la formazione dovrebbe essere presto detta: davanti al super Alisson, la linea a quattro sarà formata da Florenzi a destra – che ha nel Verona una delle sue vittime preferite con 3 reti segnate ma che è a caccia di un riscatto dopo il rigore fallito contro la Samp -, Manolas, Fazio – di nuovo dal primo minuto al posto di Juan Jesus – e Kolarov; a centrocampo agiranno Pellegrini, Nainggolan ed uno fra Strootman – in vantaggio - e De Rossi – sulla via del pieno recupero. In attacco infine, a Dzeko, El Shaarawy ed appunto Perotti il compito di rimpinguare il bottino offensivo della Roma che da diverso tempo non viene alimentato a dovere: nelle ultime 10 partite infatti – 9 in Serie A ed una in Coppa Italia – i giallorossi hanno messo a segno soltanto 7 goal.