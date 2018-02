Di Francesco: "Finalmente il mercato è finito. De Rossi out"

twitter.com

La Roma ha bisogno di tornare a far parlare il campo, dopo che nelle ultime settimane sono state soprattutto le chiacchiere di mercato a farla da padrona dalle chiacchiere di Trigoria. Adesso che la sessione invernale si è però chiusa, gli alibi per i giallorossi di Di Francesco sono finiti. Serve tornare alla vittoria, serve andare a vincere sul campo dell'Hellas Verona, bisognoso di punti in zona retrocessione.

Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, comincia tirando un lungo sospiro di sollievo per la fine del mercato: "Sono molto contento che il mercato sia finito. Ho visto la squadra allenarsi molto bene, col pensiero e la testa giusta. C'è la voglia di riconquistare la fiducia e la stima di chi ci circonda, deve essere un punto di ripartenza dopo un periodo negativo". Ancora fuori Daniele De Rossi: "S'è allenato con noi, specialmente nel periodo iniziale. Insieme abbiamo deciso di dargli ancora qualche giorno in più di allenamento per portarlo al meglio alla sfida contro il Benevento, per questa gara non sarà convocato. Sto provando dei sistemi di gioco, non sono abituato a mettere in campo una squadra senza provare. Ho provato un paio di soluzioni, non ho tante scelte per il regista perché De Rossi e Gonalons sono infortunati".

Il Verona ha cambiato molto durante il mercato appena concluso: "E' una squadra che s'è rinforzata molto, soprattutto in attacco. E' arrivato anche un difensore come Vukovic che ha dato forza e solidità alla squadra. C'è un Romulo tornato ai livelli della Juventus, sarà una partita diversa rispetto a quella dell'andata". Inevitabile parlare di Dzeko: " Il club ha scelto di trattenere Dzeko, è una vicenda chiusa. Il ragazzo ha sempre avuto ottimi rapporti verso il gruppo, non c'è spaccatura all'interno della squadra. C'è il desiderio e la voglia di riscattarsi. Facciamo tante chiacchiere, servono realmente i fatti. Abbiamo la possibilità di ottenere l'obiettivo Champions, e siamo ancora dentro la competizione". Infine aggiornamenti sulle condizioni di Schick e Perotti: "Patrick credo che lunedì inizierà a correre, per poi tornare a disposizione. Perotti si gioca una maglia con El Shaarawy".