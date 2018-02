Hellas-Roma - Le voci nel post gara: Di Francesco contento a metà, silenzio stampa per il Verona

Source photo: profilo Twitter AS Roma

E' un Kevin Strootman soddisfatto a metà, quello intervenuto ai microfoni di Premium Sport poco dopo la vittoria di misura in casa dell'Hellas Verona. Il centrocampista della Roma ha infatti sottolineato il calo di tensione avuto dalla rosa dopo il goal, atteggiamento potenzialmente dannoso e rischioso: "Potevamo chiuderla nel primo tempo, abbiamo avuto delle occasioni ma non ce l'abbiamo fatto. Poi non abbiamo giocato più, meno male che non abbiamo subito il pareggio. Potevamo segnare di più, ma alla fine abbiamo preso i tre punti. Anche a Genova abbiamo sprecato delle occasioni. Il calcio è così" ha detto.

Importanti anche le parole di Eusebio Di Francesco, che ha inizialmente elogiato le prestazioni del man of the match Under ai microfoni di Sky Sport: "Ero convinto che questo ragazzo prima o poi venisse fuori perché ha delle qualità importanti. Mi viene da sorridere perché qualche partita fa magari si diceva che è da Primavera, invece bisogna saperli aspettare certi ragazzi. Contento per lui, contento per la squadra, meno per quando cerchiamo di complicarci la vita da sola, creando tante occasioni ma non ammazzando la partita" ha sottolineato il tecnico, praticamente in linea con quanto detto da Strootman.

Inevitabile poi l'analisi sulla partita: "Secondo me abbiamo prodotto in tante occasioni. Quella posizione lì di Nainggolan è importante, vorrei che lo facesse anche da mezzala anche se ti abbassi di più e poi non hai la stessa possibilità di ripartenza. Non abbiamo vinto per quello ma per l'atteggiamento, per i principi. Il desiderio è quello di ridare la mentalità: si è vista la sofferenza in 10, non abbiamo concesso nemmeno un tiro in porta al Verona e quindi abbiamo ritrovato una certa solidità".

Non poteva mancare, inoltre, un commento da parte proprio di Under: "Da tanto che aspettavo questo gol, tutti me lo chiedevano. Io dicevo sempre che era vicino vicino, quindi sono molto emozionato e felice. Era un po' che non vincevamo, siamo molto contenti di questa vittoria, sono molto contento per il gol così come i compagni per il successo, dobbiamo continuare così. Dopo la sosta - continua il turco - è tornato un altro Cengiz, sono molto contento. Voglio ringraziare il mister che mi ha dato fiducia, è sempre stato così nei miei confronti e voglio continuare così".

Silenzio stampa. invece, per l'Hellas Verona.