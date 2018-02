Roma: De Rossi a parte, Under verso la conferma

Fonte: AS Roma profilo ufficiale Twitter

Mancano due giorni alla gara che la Roma giocherà contro il Benevento, allo Stadio Olimpico in posticipo alle ore 20.45, contesa che chiuderà la 24^ giornata di campionato di Serie A. Dopo aver sconfitto nel turno precedente la penultima della classe (Hellas Verona), il calendario arride ancora ai giallorossi e li mette di fronte al fanalino di coda del torneo. Gara però che non va sottovalutata, così come ripetuto più volte in settimana da Eusebio Di Francesco che questa mattina alle ore 11 ha diretto la consueta seduta mattutina d'allenamento.

Il gruppo ha iniziato la sessione di lavoro con l'analisi di alcuni video, studiando nei minimi dettagli l'avversario, poi la squadra si è trasferita dapprima in palestra per lavorare in sala attrezzi, poi in campo dove tutta la comitiva, agli ordini dell'allenatore e del suo staff, si è intrattenuta per un'ora e mezza abbondante, nella quale sono stati provati diversi schemi, da attuare in partita.

Fonte: AS Roma Twitter

E’ da una settimana che De Rossi non lavora insieme al gruppo. Ieri ha forzato un pò, ma il test decisivo sarà domani, nella rifinitura che porterà alla partita di domenica sera, ma con ogni probabilità il centrocampista verrà si convocato, ma non scenderà in campo dal 1' minuto. A centrocampo è emergenza, in quanto Pellegrini è out a causa della frattura della rotula mentre Nainggolan dovrà scontare un turno di stop, causa squalifica. Neanche il francese Gonalons sarà della contesa. Per questo, Di Francesco sta pensando ad un cambio di modulo. In soffitta il 4-3-3, temporaneamente, e via con il 4-2-3-1, nel quale Strootman e Gerson agirebbero da mediani, e Under con El Shaarawy ed il redivivo Defrel appena dietro Dzeko, terminale offensivo. Si prospetta solo panchina per Perotti, non al meglio della condizione fisica.

Indisponibili Schick, J. Silva e Karsdorp, così come Bruno Peres. Il laterale brasiliano non sarà convocato poichè finito fuori rosa in seguito ai fattacci che lo hanno visto protagonista la settimana scorsa, fuori dal campo.