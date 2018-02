Roma, Alisson: "Sto dando il massimo per i colori giallorossi"

Fonte: AS Roma Twitter

A suon di parate e prestazioni eccellenti, per rendimento Alisson Becker è senza dubbio uno dei migliori portieri del campionato di Serie A. Ai microfoni di Sky Sport, il brasiliano della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni, a due giorni dal match casalingo che la sua squadra disputerà contro il Benevento: "Quest'anno ho giocato di più e lavoro per aiutare la squadra e sta andando bene per me. Ho sempre creduto in me stesso, anche quando non riuscivo ad emergere".

Il calcio italiano ha migliorato Alisson, questo in corso è l'anno della sua definitiva consacrazione: "Il campionato di Serie A è uno dei migliori al mondo. Si lavora molto sulla tattica e questo me lo porto anche in Nazionale. Qui ho degli allenatori bravi e dei compagni bravi e questo mi aiuta a crescere”. Valutazione attuale 50 milioni, nel futuro una big inglese o spagnola: "Ora penso solo alla Roma, non mi interessa altro".

La Roma non sta vivendo un periodo positivo. Abbandonato il sogno Scudetto, c'è da lottare per la qualificazione in Champions League: "Noi dobbiamo ragionare con la testa, rimanere tranquilli. A volte abbiamo sbagliato troppo e lo sappiamo. A Verona abbiamo vinto, e non abbiamo sofferto troppo, specie dopo essere rimasti in 10 uomini. Segno che stiamo lavorando bene. Non abbiamo lasciato entrare la crisi a Trigoria". L'Inter ed i 'cugini' della Lazio i principali rivali: "Sono entrambe due squadre forti, costruite bene. La Lazio gioca un gran bel calcio, offensivamente fanno paura, l'Inter è più solida dietro".

In chiusura, accenno sul Mondiale e sulle possibilità del Brasile di vincere la rassegna iridata: "Ci proviamo. Abbiamo fatto bene nelle qualificazioni. Da quando è arrivato Tite abbiamo cambiato atteggiamento e stiamo facendo bene. Nelle qualificazioni abbiamo dato il massimo in ogni gara e si è visto, guadagnando il pass con largo anticipo. La concorrenza è tanta, spietata, proveremo a dire la nostra”.