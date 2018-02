Roma - Benevento in diretta, Live Serie A 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Roma - Benevento, match valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017/18, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Manganiello.

Diretta Roma-Benevento

Qui Roma

I giallorossi sono reduci in campionato da una vittoria per 0-1 in casa del Verona. Tre punti che hanno ridato un po' di fiducia ad una Roma che, nell'ultimo periodo, non ha fatto molto bene perdendo terreno prezioso in ottica Champions. Oggi servirà dunque una vittoria per dare una certa continuità.

La Roma non riesce a segnare come prima, Edin Dzeko, forse stordito dalle voci di mercato, non riesce a sbloccarsi. "Dobbiamo ritrovare quella cattiveria sotto porta", ha dichiarato a riguardo il tecnico dei capitolini nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match.

Per la partita di oggi, Di Francesco è riuscito a recuperare pienamente Schick e De Rossi, che hanno lavorato insieme al gruppo. Squalificati invece Nainggolan, vista l'ammonzione rimediata a Verona, e Pellegrini che, sempre a Verona, ha rimediato un'espulsione che di certo non avrà fatto piacere al tecnico date le tante assenze lì in mezzo.

Di Francesco è orientato verso il 4-2-3-1 con Alisson in porta, coppia centrale formata da Fazio e Manolas, sulla destra Florenzi e sulla sinsistra Kolarov. In mezzo al campo, davanti alla difesa, Gerson e Strootman che agiranno dietro a Under, Defrel ed El Shaarawy a supporto dell'unica punta Dzeko.

Live Roma-Benevento

Qui Benevento

I giallorossi sono reduci dal meritato KO in favore del Napoli nel derby, in cui sono stati sconfitti per 2-0. La caduta, dopo un piccolo periodo culminato con la vittoria sulla Sampdoria in cui il sogno salvezza sembrava più vicino, ha di fatto nuovamente portato sotto le scarpe il morale della squadra.

De Zerbi continua a cercare stimoli, anche dalle dichiarazioni di alcuni calciatori si percepisce un minimo di fiducia, ma la distanza di 14 punti dal quartultimo posto detenuto dal Crotone (che ieri ha strappato un altro punto all'Atalanta allo Scida) sembra oggettivamente insuperabile.

Oggi mancheranno all'appello Antei e l'ex Lazio Cataldi, oltre allo squalificato Lucioni. Dal mercato è giunto invece Bacary Sagna, un grande colpo a parametro zero che oggi è stato convocato; come vi abbiamo raccontato c'è anche speranza per un recupero flash di Iemmello, anche se con qualche dubbio di troppo.

Roberto De Zerbi, nel suo 4-3-3, dovrebbe comunque panchinare il centravanti in dubbio in favore di D'Alessandro, Coda e Guilherme. Andando a ritroso troviamo Del Pinto, l'altro ex Premier League Sandro e Memushaj, mentre i terzini sono Letizia e Venuti con Billong e Djimsiti centrali. Puggioni in porta.