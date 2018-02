Roma, Di Francesco in conferenza: "Manca la continuità nella gara. Domani farò turnover"

https://twitter.com/OfficialASRoma

Eusebio Di Francesco ha da poco concluso la conferenza stampa in vista della gara contro l'Udinese in programma domani pomeriggio alle 15.00.

I giallorossi punteranno alla vittoria contro gli uomini di Oddo dopo i successi contro il Verona e il Benevento: "Oddo ha dato maggiore spensieratezza, la squadra ha concretizzato molto di più. Delneri è un ottimo allenatore dal punto di vista lavorativo. Massimo è un allenatore di buone speranze e buone qualità".

Ultimo impegno prima di tuffarsi in Champions. Di Francesco farà turnover? "Ho dato sempre continuità ai giocatori che ritenevo opportuno in determinate gare. Con meno gare ravvicinate ho fatto scelte più decise. Ci sarà sicuramente qualche rotazione in più questa settimana rispetto alle ultime gare, come ho fatto in passato, quando la squadra spingeva e raggiungeva risultati importanti. Torniamo ad essere quelli di prima"-

Ritornando a parlare di campionato, ampio il divario con il Napoli e la Juventus: "Rispondo quello che ha risposto Monchi. Abbiamo perso punti per negligenza e sfortuna. Siamo un po’ mancati sotto certi punti di vista in certe gare, perdendo punti. Il distacco ci sarebbe stato lo stesso, ma non di questa entità. Mi sarei aspettato un distacco inferiore e sono tra i responsabili. Il dispendio della Champions non è una motivazione. Comunque stiamo facendo un ottavo di Champions e vorrei vedere un po’ di ottimismo. Stiamo lavorando per cercare di recuperare un po’ di strada persa", ma pian piano la Roma si sta ritrovando: "A volte vogliamo il gioco e i risultati. Mi piacerebbe ma non è sempre possibile. Ora abbiamo bisogno di fare punti. La squadra mi è piaciuta ma ci manca continuità, la dobbiamo ritrovare. Abbiamo fatto 6 punti che erano obbligati, anche se non era facile, in campionato ogni partita diventa difficoltosa. Sia a Verona che col Benevento il bel gioco si è visto a tratti. Manca la continuità nel corso della gara, mi auguro che la squadra parta bene e finisca meglio."

Infine Di Francesco si è soffermato sui singoli, Schick: "Si è allenato bene, lo vedo in crescita anche mentalmente e psicologicamente ed è ritrovato. Per dire che partirà dal primo minuto però ce ne vuole", Juan Jesus titolare: "Silva lo dobbiamo ancora valutare, domenica può già fare qualcosa con la squadra ma c’è un percorso da seguire. Jesus è una possibilità, sia da centrale che da terzino. Valuterò tra oggi e domani. Dovrebbe essere della partita" Gerson e Pellegrini: "Credo che per età e caratteristiche tutti e due insieme non sono proprio adatti a fare i mediani, a livello tattico e di esperienza. Se giochiamo a 3, come mezzali sì".