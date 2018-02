Serie A - Stavolta Oddo sbaglia, la Roma non perdona l'Udinese al Friuli (2-0)

Seconda sconfitta consecutiva per l'Udinese, che gioca una buona gara contro la Roma, mancando però il colpo per il gol. Oddo probabilmente cerca allora di vincerla, togliendo Behrami e inserendo Jankto, ma in quel momento il centrocampo va in confusione, lasciando le redini alla Roma e permettendo a Under e Perotti di portare a casa i tre punti.

Formazione Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Stryger, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Fofana, Ali Adnan; De Paul, Perica. All. Oddo

Formazione Roma (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Jesus; De Rossi, Pellegrini, Under, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco

PRIMO TEMPO

Contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, è l'Udinese a tenere il pallino del gioco, con la Roma che aspetta per giocare di rimessa. Subito con una ripartenza Under mette in apprensione la difesa bianconera, entrando in area, ma vedendosi ribattere il tiro. Friulani che provano ad avvolgere i capitolini, soprattutto sulla destra con Widmer. Da una leggerezza degli ospiti nasce la prima chance della squadra di Oddo. Juan Jesus effettua un retropassaggio molto morbido su cui si avventa Perica, Alisson però è fulmineo nell'uscita e salva tutto. A sua volta la Lupa sfrutta la corsia di destra con il turco Under, che a metà frazione sterza e prova a sganciare una bomba da fuori, ma Bizzarri in tuffo risponde presente.

Partita vibrante. Alla mezz'ora Fofana parte in transizione, fa tutto da solo, ha lo spazio per calciare e non ci pensa due volte, scaricando un bolide che si spegne fuori di un soffio. Ribaltamento di fronte, Nainggolan salva un pallone che sembrava perso, servizio al bacio per El Sharaawy che però colpisce male la sfera e manda fuori dal centro dell'area. Ancora l'italo-egiziano su di giri, stavolta penetra sulla sinistra e si ritrova a tu per tu con Bizzarri, ma il suo tiro è debole e viene agguantato dall'estremo difensore argentino. Finisce dunque 0-0 il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Clamorosa occasione per l'Udinese in avvio di ripresa, Perica riceve palla in area, salta Manolas, ma a due passi da Alisson gli spara la conclusione addosso. Under però è una furia. Il turco per Samir è inconenibile e arriva spesso al cross. La prima volta ci pensa la difesa a mettere in angolo, la seconda volta ci deve pensare Bizzarri a smanacciare, visto che il cross dell'ala è un invito a nozze per Dzeko, rimasto solissimo sul dischetto dell'area. Il bosniaco prova poi a crearsi l'occasione da solo, ne salta quattro, ma non riesce a trovare il varco per tirare.

Oddo poi fa il cambio che probabilmente fa definitivamente imbarcare acqua ai suoi, togliendo Behrami e mettendo la trazione offensiva con Jankto. Da questo momento in poi la Roma spadroneggia e trova in poco tempo il gol. Ennesima palla persa da De Paul, la Roma è velocissima, in mezzo i bianconeri non ci capiscono nulla e Under arriva al limite dell'area a calciare, la marcatura di Samir è morbida, il tiro no e si insacca imparabilmente alle spalle di Bizzarri (0-1). I padroni di casa cercano di reagire, ma lo squilibrio in campo è evidente. Ci prova De Paul su un errore di Strootman, ma Alisson è attento. Ospiti che aspettano solo di poter colpire una seconda volta e ci riescono allo scadere. Defrel ruba palla ad uno svagato Fofana, passaggio per Nainggolan e assist al bacio per Perotti, che deve solo insaccare (2-0). Al Friuli dunque la Roma, dopo un'ora di sofferenza, va sul velluto e vince per 2-0.