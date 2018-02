Roma - Di Francesco: "Migliorata l'interpretazione della gara, così possiamo arrivare in Champions"

Google Plus

Eusebio Di Francesco (48)

Esprime tutta la sua soddisfazione Eusebio Di Francesco nella conferenza stampa post partita per la vittoria ottenuta per 2-0 sull'Udinese. Reti arrivate grazie alla grande aggresività della squadra nel secondo tempo e un finale in crescendo fanno sì che si possa considerare positivamente una partita dove nel primo tempo si poteva fare qualcosa di più.

Dopo un avvio non brillantissimo, la Roma è cresciuta nel corso della partita e questo fa ben sperare per le prossime gare: "Questa squadra sta crescendo, è stata una delle prestazioni più convincenti degli ultimi tempi. Ora siamo più squadra, pressiamo di più, i due gol sono arrivati proprio da palloni recuperati. Abbiamo finito in crescendo e questo è positivo”

Le vittorie aiutano a uscire dal momento opaco, ma c'è anche un gran miglioramento nell'interpretazione delle partite: "Le vittorie aiutano, ma creare tante occasioni come oggi è importante. Ci siamo riusciti anche con due mediani che non giocano così spesso. Nell'interpretazione generale la squadra sta crescendo, per arrivare al terzo posto e passare il turno di Champions dobbiamo continuare così”.

Alisson ha fatto due grandi parate, ottima anche la lettura sull'occasione subita durante un fallo laterale: "Su un fallo laterale abbiamo preso un'occasione assurda, Alisson è uno dei migliori portieri in circolazione e di questo ne siamo molto contenti, lo ha dimostrato anche oggi”

A Premium Sport ha aggiunto:

Ancora una volta decisivo Under: "È normale che la giocata di un singolo aiuti a vincere le partite, ma abbiamo anche sviluppato gioco, siamo stati pazienti nell'aspettare il momento giusto e punire i nostri avversari. Il nostro atteggiamento tattico può concedere qualcosa ma ci permette anche di riprenderci qualcosa"Deve migliorare nelle scelte, a volte gioca a testa bassa ma sta migliorando rispetto all'inizio, come si prepara al tiro e la velocità di esecuzione al tiro è un qualcosa di impressionante".

Il cambio di modulo: "Forse concediamo qualche ripartenza in più con il 4-2-3-1, è stato un cambio mentale e tattico, ci abbiamo lavorato perché a me non piace mettere le squadre in campo senza un'idea tattica".

Dzeko è parso poco in forma, forse è arrivato il momento di Schick: "Però quando segna Dzeko, tutti lo vogliono... Schick ha avuto poca continuità, Dzeko si è messo a disposizione della squadra, poteva segnare ma mi sta piacendo la sua grande predisposizione verso la squadra".