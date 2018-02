Roma verso Kharkiv, i convocati di Di Francesco per la trasferta di Champions League

E' iniziata da qualche minuto la missione Champions League della Roma di Eusebio Di Francesco che è decollata alla volta dell'Ucraina, a Kharkiv, dove mercoledì sera affronterà nell'andata degli ottavi di finale lo Shakhtar Donetsk di mister Fonseca. Trasferta proibitiva per quel che riguarda le condizioni climatiche per i giallorossi, ai quali tuttavia si prospetta una doppia sfida all'insegna dell'equilibrio e delle emozioni.

Dopo aver parlato ai microfoni del sito della UEFA, il tecnico dei capitolini Eusebio Di Francesco ha fatto la conta dei presenti per la trasferta ucraina e, come ogni antivigilia che si rispetti, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta. Roma che ha deciso rispetto al solito programma europeo di anticipare la partenza a più di 48 ore dalla gara.

Giallorossi che arrivano alla gara di Kharkhiv con il vento in poppa ed il terzo posto in classifica ritrovato dopo le ultime tre vittorie di fila in campionato e che vogliono provare ad andare il più avanti possibile in Europa.

La lista dei convocati di Di Francesco.

Portieri - Alisson Becker, Lukasz Skorupski, Andrea Romagnoli;

Difensori - Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Kostas Manolas;

Centrocampisti - Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Gerson;

Attaccanti - Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Gregoire Defrel, Stephan El Shaarawy.