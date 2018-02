Roma, De Rossi in conferenza stampa: "Il momento difficile è passato"

Daniele De Rossi (che ha preso il posto di Florenzi a causa di un problema intestinale accusato dal terzino ndr), insieme ad Eusebio di Francesco, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro lo Shakhtar Donetsk valida per gli ottavi di finale di Champions League.

Il capitano giallorosso ha iniziato così: "Noi vogliamo passare il turno non per mettere in salvo la stagione, ma perché vogliamo fare bene e toglierci delle soddisfazioni. Ancora è tutto da giocare e non vedo perché dobbiamo già pensare a una stagione sbiadita anche se in campionato ci siamo allontanati da quello che poteva essere un sogno a inizio anno".

Il passaggio del turno è un obiettivo primario per la Roma: "L'obiettivo è arrivare ai quarti, poi se dovessimo passare vedremo il sorteggio e quanta differenza ci sarà tra noi e la squadra che affronteremo. C'è bisogno di passare il turno, di un altro scatto dopo quello nel girone, porterebbe a vedere in maniera differente questa stagione. Significherebbe entrare tra le prime otto d'Europa. Sicuramente a fine stagione, a prescindere dalla nostra posizione, sarebbe un punto di arrivo diverso rispetto al venire eliminati adesso".