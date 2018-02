Shakhtar - Roma in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Shakhtar Donetsk-Roma, match valido per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro William Collum.

Diretta Shakhtar Donetsk-Roma

QUI SHAKHTAR

Abbiamo conosciuto gli ucraini nel girone che ha visto l'eliminazione del Napoli: si sono infatti qualificati da secondi concedendosi anche una vittoria di lusso per 2-1 contro il Manchester City, nell'occasione rimaneggiato ma pur sempre fazione d'élite, totalizzando ben 12 punti complessivi.

Attenzione a sottovalutare dunque la forza dei padroni di casa al Metalist Stadium, che fu fatale proprio agli azzurri nell'ottica del passaggio del turno. La compagine guidata da Fonseca, che fa ancora a meno di Darijo Srna a causa dello scandalo-doping, è però reduce dalla lunga pausa invernale e potrebbe non rendere al top.

Paulo Fonseca è intenzionato a confermare il suo 4-2-3-1. Alle spalle della punta Ferreyra ha recuperato in tempo Bernard, che affiancherà dunque Taison e Marlos sulla trequarti; andando a ritroso troviamo Fred e Stepanenko, con invece Butko ed Ismaily terzini. La coppia Ordets-Rakitskyi completa la difesa; Pyatov è il portiere.

Live Shakhtar Donetsk-Roma

QUI ROMA

In Serie A, i giallorossi hanno ritrovato la fiducia dopo essersi concessi anche loro una pausa invernale, perlomeno sotto l'aspetto prestazionale: l'ultimo successo è arrivato in casa dell'Udinese, grazie ancora una volta ad uno strepitoso Cengiz Under, autore di quattro gol nelle ultime tre.

Anche De Rossi in conferenza stampa l'ha detto, il peggio sembra passato. Il capitano giallorosso ha accompagnato, come da tradizione, il suo tecnico Di Francesco, che ha chiesto grande determinazione ai suoi giocatori per strappare il miglior risultato possibile su questo campo difficile.

In questa competizione servirà certamente di più di quanto visto di recente in ogni caso, ma i capitolini hanno già dimostrato nel corso dei gironi di poter dare il proprio meglio in campo europeo, rifilando tre palloni al Chelsea e relegando l'Atlético Madrid all'Europa League con la forza delle proprie idee e del proprio gruppo.

Per quello che riguarda gli assenti, sono stati esclusi dai convocati i lungodegenti Karsdorp, Gonalons e Jonathan Silva, neo-arrivato a gennaio ma non utilizzabile nel massimo torneo per club europei. Inoltre, in vista anche del tour-de-force che attende la Lupa nelle prossime settimane, Florenzi verrà risparmiato causa influenza.

Eusebio Di Francesco confermerà il suo 4-3-3, con in porta Alisson e Bruno Peres ad occupare la casella di destra nella retroguardia, completata da Manolas, Fazio e Kolarov. A centrocampo c'è Gerson insieme a De Rossi e Strootman, con Nainggolan nel tridente, insieme a Perotti (con l'asso nella manica Under ed El Shaarawy in ballottaggio) e l'immancabile Dzeko. Il belga, con un altro attaccante in campo, potrebbe anche tornare a fare la mezzala.

Diretta live Shakhtar Donetsk-Roma

PRECEDENTI

Quattro i precedenti, tre le vittorie dei Hirnyky, una per la controparte. L'ultima volta, nel 2011 alla Donbass Arena, terminò sul 3-0: gol di Willian (doppietta all'epoca, ieri sul tabellino di Chelsea-Barça) ed Eduardo. L'allenatore dei vincitori era Mircea Lucescu, che ha parlato qualche giorno fa di questo duello.