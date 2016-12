Sampdoria, occhi puntati su Santon e Verre. Prende corpo la pista Salih Ucan

Valerio Verre, obiettivo di mercato della Sampdoria (Getty Images)

Ormai il countdown è partito. Mancano cinque giorni alla riapertura del mercato ed anche in casa Sampdoria ci si guarda intorno, alla ricerca di qualche pedina utile al rafforzamento dell'attuale rosa. Si lavora soprattutto in due direzioni, alla ricerca di un terzino destro per fronteggiare i continui problemi fisici di Sala e del giovane portoghese Pedro Pereira, e di un centrocampista di qualità in grado di far rifiatare gli stakanovisti Barreto, Linetty e Torreira.

Circolano diversi nomi a Genova, sponda blucerchiata. Due gli identikit che sembrano in cima alla lista dei desideri del presidente Massimo Ferrero e del direttore sportivo Carlo Osti per ciò che riguarda il ruolo di difensore di fascia destra: il primo nome è quello di Davide Santon che non gode della piena fiducia di Pioli all'Inter, è ormai ai margini dei nerazzurri e si è detto disponibile a valutare ipotetiche offerte sul suo conto. Piace molto alla dirigenza blucerchiata, come piace anche Stefano Sabelli, terzino che attualmente gioca in cadetteria nel Bari ma che in passato è stato seguito, con insistenza, da alcuni club di massima serie.

A centrocampo la Doria sembra puntare tutte le sue fiches sul talento di Valerio Verre, anch'egli finito in secondo piano nel traballante Pescara di Massimo Oddo. La società blucerchiata fa sul serio, infatti avrebbe già messo sul piatto diverse contropartite tecniche corrispondenti ai nomi di Ante Budimir e Luka Krajnc, entrambi con uno scarso minutaggio dalle parti di Marassi. Come alternativa al classe 1994 c'è la pista turca che conduce al nome di Salih Ucan, già conosciuto dalla nostra Serie A avendo militato nella Roma. Sulla possibile trattativa Ucan - Samp si è espresso, ai microfoni di Calciomercato.it, il procuratore del centrocampista, Omer Uzun: "Al momento non mi ha chiamato nessuno da parte della Sampdoria per Salih. La Sampdoria è una buona squadra, ma non possiamo parlare di quelle che sono solo ipotesi"