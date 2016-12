Sampdoria, Bruno Fernandes: "Obiettivo 40 punti, per Giampaolo corro anche di notte"

Bruno Fernandes, primocanale.it

Bruno Fernandes ci ha messo un pochino a convincere Giampaolo, ma più o meno dalla nona giornata in avanti è diventato uno degli uomini su cui il tecnico della Sampdoria ha scelto di puntare con più continuità. Ripagato da delle buone prestazioni e da alcune reti pesanti come quella in casa contro il Palermo proprio nei minuti finali della gara contro i rosanero.

Il cammino doriano fino a questo momento ha avuto momenti di esaltazione come il derby contro il Genoa e altri decisamente meno brillanti. Dalle pagine di Tuttosport Bruno Fernandes racconta gli obiettivi della Sampdoria per il nuovo anno: "Raggiungere i 40 punti, anche se probabilmente la quota salvezza quest’anno sarà più bassa, poi però non ci poniamo limiti. Abbiamo le potenzialità per pensare in grande e sono sicuro che il 2017 ci poterà qualcosa di bello." Il suo futuro a Genova poi non è in discussione: "Andare via? Non ci penso nemmeno, a Genova sto benissimo, qui nascerà la nostra prima figlia, gioco e mi sono calato perfettamente nelle realtà della Sampdoria. Alle voci del vostro calciomercato ormai sono abituato ma posso dire con certezza che non mi riguardano. Ne circolano tante ma le cose concrete poi sono sempre poche."

Bruno Fernandes vuole farsi trovare pronto alla ripresa del campionato e per lui ogni momento è buono per tenersi allenato: "Andare a correre di notte è una cosa un po' anomala ma con tutte queste visite ero rimasto un po' indietro con il programma di Giampaolo. Dopo cena ho portato fuori il cane, era caldo e mi sono detto 'quasi quasi vado a fare una corsetta'. Era già mezzanotte, ho fatto otto chilometri e in effetti non sono passato inosservato anche se a quell'ora non c'era più tanta gente. Mi piace stare in casa, passare serate tranquille e a Udine mi sono trovato benissimo. A Genova però c'è il mare, come nella mia Porto. Al mattino guardo dalla finestra e mi si apre il cuore. "