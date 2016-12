Cassano, nuova chance su un'isola?

Antonio Cassano torna a far parlare di sè, a maggior ragione ora che si torna a discutere di mercato e di possibili cambi di casacca. L'attaccante barese è ancora fermo al palo, in quanto a minuti giocati in questa stagione, visto che la Sampdoria ha deciso di non puntare su di lui in maniera abbastanza dichiarata e ribadita. Sia il patron Massimo Ferrero che il tecnico Marco Giampaolo hanno alzato praticamente un muro nei confronti di FantAntonio, almeno per quanto riguarda l'aspetto tecnico, considerando anche il fatto che il mister marchigiano può contare su due attaccanti di spessore come Quagliarella e Muriel, spalleggiati dalla panchina dagli emergenti Schick e Budimir.

Cosa fare, dunque, di Cassano? Alla fine dello scorso mese di agosto era stato Maurizio Zamparini a fare delle avances - a dire il vero abbastanza timide - nei confronti dell'ex romanista, con la moglie Carolina Marcialis che si è opposta in maniera decisamente forte all'eventualità di un trasferimento in quel di Palermo, sostenendo che la sistemazione in quel di Bogliasco, a qualche manciata di metri dal quartier generale della Samp, era ideale per sè e per i suoi figli. Nelle ultime ore, però, sembra che qualcosa stia iniziando a muoversi. Stando a quanto si legge su uno dei più noti giornali online ciprioti, infatti, l'APOEL Nicosia sarebbe pronto a fare una proposta al giocatore pugliese per portarlo in forza al proprio club, salito alla ribalta circa tre anni fa per aver giocato anche un quarto di finale in Champions League.

Per il momento non sembra esserci ancora nulla di concreto, anche perchè i primi rumors riguardano solo l'intenzione, almeno dichiarata, di alcuni emissari del principale club cipriota di approdare in Liguria per parlare sia con Beppe Bozzo, lo storico agente di Cassano, che con i vertici della Sampdoria. Non dovrebbero esserci grosse opposizioni da parte del club doriano, mentre proprio la questione familiare potrebbe rappresentare un problema nella trattativa con il giocatore, il quale comunque ha fatto capire più di una volta di volersi rimettere in gioco, alle soglie dei 34 anni da compiere nella prossima estate. In ogni caso, l'eventuale approdo di Cassano a Cipro, con conseguente addio alla "sua" Genova, potrebbe essere solo un anticipo di ciò che accadrebbe alla fine di giugno 2017, quando scadrà il contratto che lega FantAntonio alla Sampdoria, e che non verrà quasi certamente rinnovato.