Sampdoria, Ferrero: "Muriel non è in vendita, con il Napoli sarà una grande partita"

Massimo Ferrero, sampnews24.com

L'anno nuovo per la Sampdoria ricomincia subito con una sfida tanto impegnativa quanto affascinante. La squadra di Giampaolo, infatti, è attesa al San Paolo dal Napoli di Maurizio Sarri. Tra i vari incroci di questa sfida ci sarà anche quello fra i due allenatori, passati da Empoli prima di fare il salto in realtà diverse da quella toscana. Anche il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha la sua visione su questo intreccio.

Il numero uno blucerchiato ha parlato ai microfoni di Radio CRC anche delle sue aspettative in vista della gara di Sabato: "Sabato sarà una grande partita, noi ce la veniamo a giocare, il Napoli è una squadra fortissima, una grande realtà, cercheremo come sempre i 3 punti ma uno 0 a 0 non ci farebbe mica male. Sarri andava a scuola da Giampaolo, non so, forse ora l'allievo ha superato il maestro."

Luis Muriel, primocanale.it

Una battuta o forse una provocazione, fatto sta che Ferrero nelle sue dichiarazioni non è mai banale. Anche quando si va ad affrontare il tema legato al mercato: "Muriel non è in vendita, se De Laurentiis lo vuole deve presentare un’offerta congrua, ma il Napoli ha preso Pavoletti, credo sia a posto così, poi se mi vogliono ridare Gabbiadini me lo riprendo volentieri, anche se Sarri non lo vede tanto resta un gran giocatore. I calciatori devono andare dove c’è voglia, entusiasmo, bisogna metterli nelle migliori condizioni per fare questa professione stupenda e divertente."

In effetti nelle scorse settimane si era parlato di un possibile interesse del Napoli per il colombiano e a queste voci Ferrero aveva sempre risposto allo stesso modo: serve un'offerta irrinunciabile, magari con dentro quel Gabbiadini che a Napoli non trova spazi e fiducia, ma per cui il presidente della Sampdoria stravede. Chissà cosa ne penserebbe nel caso Giampaolo che però si concentra giustamente sul campo e su quello che la sua squadra dovrà fare per uscire con qualche punto da uno stadio dove nel 2016 il Napoli ha lasciato le briciole alle proprie avversarie, senza fare grosse distinzioni.