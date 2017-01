Sampdoria, Giampaolo al lavoro con il Napoli nel mirino

Giornata di lavoro al centro sportivo "Mugnaini" di Bogliasco, dove la Sampdoria si è ritrovata agli ordini di Marco Giampaolo per continuare la preparazione in vista della prima sfida dell'anno in casa del Napoli. Al San Paolo sarà una gara tutt'altro che semplice per i ragazzi del tecnico di Bellinzona, che ritroverà di fronte Maurizio Sarri, che lo scorso anno sostituì sulla panchina dell'Empoli dopo il trasferimento del toscano all'ombra del Vesuvio. Gara bella ed emozionante, aperta a qualsiasi risultato, quella del San Paolo, che vedrà affrontarsi a viso aperto due filosofie di gioco ben definite.

I blucerchiati, impegnati in mattinata, hanno svolto una prima parte di attivazione fisica, prima di alcune esercitazioni tattiche chiuse con una partitella a campo ridotto nella quale il tecnico ha iniziato a provare i primi dettami da mettere in scena al San Paolo. Assente Linetty, influenzato, che ha svolto lavoro in separata sede. Stesso dicasi per Bruno Fernandes, mentre Viviano e Carbonero hanno svolto un lavoro a parte per recuperare dai rispettivi infortuni. Presente, abile ed arruolabile in gruppo, il primo acquisto della sessione invernale di mercato: Bartosz Bereszynski.

Nel frattempo, a ora di pranzo, prime impressioni da calciatore blucerchiato proprio per il nuovo arrivato. Il difensore polacco, in esclusiva ai microfoni di Samp Tv, ha così parlato delle motivazioni che lo hanno spinto a scegliere la società del patron Ferrero: "Ho scelto la Sampdoria perché ritengo che rappresenti la soluzione migliore per me. Sono un giocatore a cui piace lottare su ogni pallone e dare sempre il massimo e in Italia voglio fare il definitivo salto di qualità".